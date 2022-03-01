رومانيا ..كنز من الفولكلور وحضارة من الينابيع

المصدر: البيان

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احتفلت رومانيا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم الثلاثاء، بمنصة الأمم في ساحة الوصل. وكان سعادة نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في استقبال سعادة أدريان ميشلارو، سفير رومانيا لدى الإمارات، حيث أقيمت المراسم الرسمية بعزف النشيد الوطني ورفع العلم لكل من البلدين.



وفي كلمته، قال سعادة نجيب العلي: " "تُبرز مشاركة رومانيا تحت شعار ’الطبيعة الجديدة‘ الحاجة إلى توطيد العلاقة بين الناس والطبيعة، في ضوء تسارع وتيرة نمو التصنيع؛ وتُسلّط الضوء أيضا على الفرص المتاحة في مجالات السياحة والتقنية المستدامة والزراعة".



وأضاف: "نعتز بعلاقاتنا مع رومانيا، التي توطدت على مر السنين ونمت بشكل ملحوظ على كافة الأصعدة؛ ونحرص دائما على توسيع إطار تعاوننا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو في أسواق المنطقة والعالم من خلال الابتكار."



وقال سعادة السفير أدريان ميشلارو :"بالنسبة لرومانيا، يمثل إكسبو 2020 دبي فرصة رائعة للتفاعل مع ملايين الأشخاص وإبراز تقاليدنا وثقافتنا ومناظرنا الطبيعية الجميلة، فضلا عن إبداعاتنا وابتكاراتنا التي تهدف إلى تحسين حياة الناس والمساهمة في مجتمع أفضل. إنها أيضا فرصة جيدة جدا لتطوير العلاقات الرومانية الإماراتية بشكل أكبر. وأود التأكيد على التزام رومانيا بمواصلة تعزيز تعاوننا الثنائي وتنويعه ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك."



وأضاف سعادته: "شعارنا الرئيسي هو ’الطبيعة الجديدة‘، وذلك لأن رومانيا تعتقد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية حاليا يتمثل في علاقتها بالطبيعة. لذلك، نجد أن مفهوم الطبيعة الجديدة هو استجابة ضرورية لإيجاد توازن جديد في محاولتنا لضمان مستقبل للبشرية، بالتركيز على سبل تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة، وتقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، وإعادة تدوير نفايات الإنتاج ودمج مبادئ الاقتصاد الدائري."



تخللت الاحتفال عروض قدمتها الفرقة الشعبية الشهيرة "سيندرلول-جوني سيبيولوي"، التي استعرضت كنوز الفولكلور الروماني الغني والمركب، معبرة عن شخصية شعبها وحيويته وحرصه وحكمته وحسه الفكاهي.



وعلى هامش الاحتفال باليوم الوطني، أقيمت ورش عمل لاستعراض تراث المنسوجات والملابس والجلود الغني والمتنوع في البلاد، كما ساعد طلاب من جامعة ترانسيلفانيا – براشوف، الزوار في صنع هدايا تذكارية صغيرة باستخدام النسيج الخشبي.



يقع جناح رومانيا في منطقة الاستدامة، وهو يحمل شعار "الطبيعة الجديدة" ليستكشف التوازن الدقيق بين الطبيعة والتكنولوجيا. وفي ضوء احتضان رومانيا 2,000 ينبوع تضم حوالي 60 في المئة من احتياطيات المياه المعدنية في أوروبا، يتيح الجناح للزوار الاطلاع على أكثر مياه البلاد نقاء، فضلا عن أخذ العينات ومقارنة عشرة أنواع من الماء الغني بالمعادن، بما في ذلك أصناف الذهب والفضة.



تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي مناسبات للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، عبر تسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.



تستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوّار من جميع أصقاع الأرض إلى المشاركة في صُنع عالم جديد، في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.

