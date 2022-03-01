أجنحة الدول المشاركة في إكسبو تمدد ساعات عملها خلال مارس

المصدر: البيان

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أوصت لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، المكوَّنة من مجموعة من المفوضين العامين للدول المشاركة، بتمديد ساعات عمل الأجنحة حتى الساعة 11 ليلا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، لإتاحة المزيد من الوقت للزوار للاستمتاع بالفعاليات وأماكن الجذب العديدة في أرجاء الموقع خلال الشهر الأخير من انعقاد الحدث الدولي.

ويأتي ذلك استجابة للزيادة المطّردة في أعداد الزيارات، حيث بلغ إجمالي عدد زيارات إكسبو 2020 دبي، حتى يوم 28 فبراير 15,995,423 زيارة منذ انطلاق الحدث الدولي الكبير.



وساهم انعقاد أسبوع الغذاء والزراعة وسُبل العيش؛ وعودة الزيارات المدرسية، في زيادة أعداد الزوار، وفي تدفق السائحين الدوليين، الذين استجابوا لشعار "لا تفوّتوا آخر فرصة"، مدركين محدودية الوقت المتاح أمامهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التجربة الاستثنائية، في ظل تبقي 30 يوما فقط على اختتام فعاليات الحدث الدولي. ونتيجة لذلك، كانت نصف الزيارات في شهر فبراير زيارات متكرّرة، وجَذَب الشهر قبل الأخير من إكسبو 2020 دبي رقما قياسيا من الزيارات بلغ 4.4 مليون زيارة، وهو أعلى رقم للزيارات شهريا منذ انطلاق فعاليات الحدث الدولي في الأول من أكتوبر 2021.



أطلق إكسبو 2020 دبي "جواز السفر الأبيض"، وهو إصدار خاص يمثل رسالة شكر للزوار الذين لديهم 100 ختم أو أكثر على صفحات جوازات سفرهم الصفراء، وهو ما يمثل سببا آخر يدفع الضيوف لاستكشاف أكبر عدد ممكن من الأجنحة التي يزيد عددها على 200 جناح قبل اختتام فعاليات الحدث الدولي في الحادي والثلاثين من مارس الجاري.



ومن بين الأماكن الجديدة في موقع إكسبو 2020 دبي، الدائم التطور، كل من ساحة إكسبو الرياضية، التي استضافت منافسات ماراثونية رائعة لرياضة الـ "مواي تاي" (الملاكمة التايلاندية) امتدت ثماني ساعات؛ وشهدت الساحة سلسلة من المباريات الاستعراضية لبطلَي التنس المتميزَين جون ماكنرو وكارولين فوزنياكي، أمتعت مشجعيهما. أيضا هناك ساحة مركز دبي للمعارض، التي أطلقت نادي إكسبو للكوميديا، واستقبلت نجم بوليوود سلمان خان في حفل غنائي خاص ضمن "إعادة إطلاق جولة دا-بانغ".



وتحت سماء تألقت بنجومها، أبهرت فرقة "كولدبلاي" العالمية الشهيرة الجماهير في ساحة الوصل، بالإضافة إلى آلاف المعجبين الآخرين الذين شاهدوا الحفل في أرجاء الموقع، أو عبر الإنترنت، حيث جرى بثه في جميع أنحاء العالم. قدّم العرض الموسيقي غير المسبوق تجربة موسيقية مُبهرة مغلَّفة برسالة بيئية قوية، دعما لبرنامج الإنسان وكوكب الأرض في إكسبو 2020 دبي، وضمن إطار سلسلة "أمسيات خالدة" الساحرة.



وفي الفترة من أكتوبر 2021 إلى فبراير 2022، استضاف إكسبو 2020 دبي زيارات لما يزيد على 13,000 من القادة، ورؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والوزراء، كان منها ما شهده الشهر الجاري وحده من زيارات رئاسية من تنزانيا، وقبرص، وأوروغواي، وجنوب السودان، وتركيا، وكينيا. ومن بين أبرز تلك الزيارات كانت زيارة فخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، الذي اعتلى المنصة في ساحة الوصل أثناء العرض الثقافي المبهج لبلاده.



وشهد شهر فبراير مجموعة من الفعاليات التي ملأت موقع الحدث الدولي بأجواء نابضة بالحماس مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير وليام، دوق كامبريدج، الذي ألقى كلمة أثناء عرض الابتكارات الخاصة بجائزة "إيرث شوت"، والتقى بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.



وشهد الشهر ذاته احتفال دولة الفلبين بيومها الوطني، بمجموعة من الأنشطة تضمنت حفلا موسيقيا أُقيم في حديقة اليوبيل لأيقونة موسيقى البوب الفلبيني الأمريكي بامبو، بالإضافة إلى حفل أحيته المغنية الفلبينية، مويرا ديلا تورّي، في أجواء نابضة بالحب ضمن احتفالات يوم الحب في إكسبو، حيث أمتعت جمهور منصة اليوبيل بمجموعة من أفضل أغانيها.



وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "نجح أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في إعادة الأمل إلى المجتمع العالمي، وساعد في تجديد الالتزام تجاه موضوعات الحدث الدولي المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة. وووسط نجاح إكسبو 2020 دبي في تنظيم أكثر من 28,000 فعالية على مدار الأشهر الخمسة الماضية، فقد حققنا أكثر مما حلمنا بتحقيقه، لكن لايزال في جعبة إكسبو 2020 دبي المزيد، ونحثٌ الزوار على اغتنام هذه الفرصة الفريدة والاستفادة منها لمشاهدة كل شيء يقدمه إكسبو 2020 دبي عن كثب، قبل إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي الأكبر على الإطلاق آخر الشهر الجاري".



وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في إكسبو 2020 دبي خلال شهر فبراير، معالي إدموند بارتليت، وزير السياحة في جامايكا والرئيس المشارك لمركز مرونة السياحة العالمية وإدارة الأزمات، الذي دشّن "اليوم العالمي لمرونة السياحة" الأول من نوعه في إكسبو 2020 دبي، بهدف مساعدة قطاع السياحة للاستعداد على نحو أفضل للمرحلة المستقبلية القادمة؛ بالإضافة إلى سعادة الدكتور بينوا تيري، مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في غرب أفريقيا، الذي صرّح في كلمته التي ألقاها ضمن فعالية مُقامة على هامش أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش في إكسبو 2020 دبي؛ بأن الصندوق سيضاعف أنشطته الاستثمارية على مدى السنوات العشر القادمة لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي.



كما حافظ نجوم الرياضة على تدفق النشاط في أرجاء موقع الحدث الدولي، حيث فاز الدرّاج التشيكي ماتياس فاسيك بالجولة السادسة من "طواف الإمارات"- الذي انطلق من إكسبو 2020 دبي واختُتتم فيه؛ بينما انضم نجما فريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية شون "شيلز" سبرينجيت ورايان بيسوا إلى اللاعبين لمواجهتهم في جولات التصفيات النهائية للفوز بكأس مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية، وعلى صعيد آخر عُقد لقاء في إكسبو 2020 جمع بين أسطورة كرة القدم ديدييه دروغبا، ومدربة كرة القدم النسائية الرائدة اقرا إسماعيل، لتشجيع المساواة بين الجنسين في الرياضة.



وإلى جانب تنظيم 28,397 فعالية منذ أن فتح إكسبو 2020 دبي أبوابه أمام العالم في الأول من أكتوبر 2021، هناك حُزمة من الفعاليات والأنشطة الأخرى ذات المستوى العالمي المقرر إقامتها في الشهر الأخير قبل إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي في الحادي والثلاثين من مارس، ليواصل توجيه رسالة "لا تفوّتوا آخر فرصة" إلى زواره داعيا إياهم إلى أن يكونوا جزءا من أهم تجمع عالمي منذ بداية الجائحة.



وعلى صعيد آخر، تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي عتبة الـ 150 مليون زيارة، مدفوعة بالفعاليات الترفيهية المتنوعة المُتاحة عبر "لايف من إكسبو" بالإضافة إلى التغطية المكثفة لبرنامج الإنسان وكوكب الأرض في إكسبو 2020 دبي، فضلا عن التركيز المستمر الذي يوليه الحدث الدولي للتعليم، والذي أثمر عن تنزيل لعبة "ماينكرافت" إكسبو 2020 دبي، حوالي مليون مرة.



وعبر موقعه البالغ حجمه نحو أربعة أضعاف حجم دبي مول، والممتد على مساحة تعادل مساحة 613 ملعبا لكرة القدم، يستمر إكسبو 2020 دبي في التقيّد بإرساء تدابير الصحة والسلامة على نحو صارم، ليواصل ترسيخ الثقة بين زواره، والتي عززها استقرارُ دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار على رأس قائمة الدول الأفضل للعيش خلال وباء كوفيد-19، وفق التصنيف الدوري الذي تضعه وكالة بلومبيرغ لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة الحالية.

