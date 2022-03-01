اعرفي حقوقك .. الاتحاد النسائي يناقش حماية المعلومات الشخصية

المصدر: البيان

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نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة العدل، ورشة عمل بعنوان "حماية المعلومات الشخصية"، في جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، بهدف نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وتوعية المرأة بحقوقها والواجبات المترتبة عليها.

وأقيمت الورشة ضمن برنامج "اعرفي حقوقك"، الذي أطلقه الاتحاد النسائي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، "أم الامارات"، والذي يعد أحد البرامج الرائدة والمتميزة في مجال تمكين المرأة وبالتحديد في الجانب القانوني، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وتضمنت الورشة التي قدمها القاضي الدكتور وليد خميس الخديم، نائب رئيس محكمة الشارقة الابتدائية، عدة محاور رئيسية، ومنها: التعريف بأهمية وأهداف حماية المعلومات، ونوعية المعلومات المراد حمايتها. وتلا ذلك الحديث عن المخاطر التي قد تتعرض لها المعلومات الشخصية، وطرق الحماية اللازمة، وكيفية التعامل في حال الاعتداء على المعلومات، واستعرض التشريعات الإماراتية الخاصة بحماية المعلومات.

وأكد نائب رئيس محكمة الشارقة الابتدائية، أن تخزين البيانات على الأجهزة الإلكترونية ومعالجتها وتبادلها يؤدي إلى تعرضها لخطر التغيير أو الاتلاف أو السرقة، لذلك من الضروري الحرص على وجود أدوات حماية لتلك المعلومات، وضرورة التمييز بين المعلومات ومستويات الحماية المطلوبة، مشيراً إلى أنه كلما زادت أهمية المعلومات زادت أدوات الحماية المستخدمة للمحافظة عليها.

ونصح بالتوجه إلى تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، والذي يؤدي بالضرورة إلى التعرف على المعلومات وأنواعها وكيفية حمايتها والمخاطر التي قد تتعرض لها، والتشريعات التي تجرم التعدي عليها.

يذكر أن برنامج "اعرفي حقوقك" يتيح فرصة التواصل مع المرأة في كافة إمارات ومدن الدولة، للتعرف على التحديات والمشاكل التي تواجهها، ومساعدتها في الوصول إلى الطريقة المثلي للتعامل مع هذه المشكلات.

