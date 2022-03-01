زوار إكسبو على موعد مع مهرجان اللياقة الدولي "لِز ميلز لايف"

المصدر: البيان

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سيحظى زوار إكسبو 2020 دبي بفرصة المشاركة في مهرجان اللياقة البدنية المثير "لِز ميلز"، يوم السبت 5 مارس في ساحة إكسبو الرياضية.



"لِز ميلز لايف" تجربة لياقة جماعية مذهلة، وهي حتما فرصة لا تُفوت، تتضمن تدريبات رياضية مباشرةً من مدربين ملهمين، ترافقها الموسيقى والأضواء والطاقة والإثارة، لتكون من أفضل حفلات اللياقة البدنية التي يمكن حضورها.



وسيقود المدربون من جميع أنحاء العالم، مجموعة من الحصص المثيرة والتمرينات المتنوعة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، وعلى الزوار الراغبين في حضور التدريبات الحجز من خلال تطبيق "GloFox".



تُعد ساحة إكسبو الرياضية، الواقعة بجوار حديقة الاحتفالات، من أحدث الأماكن في إكسبو 2020 دبي، ويقدم الحدث الدولي من خلالها برنامجا رياضيا متنوعا يشمل حزمة من الأنشطة المجانية، ومباريات لاستعراض المهارات، وأشهر نجوم الرياضة، بالإضافة إلى مساحة كاملة مخصصة للياقة البدنية والعافية.