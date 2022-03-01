أسطورة السيتي نايجل دي يونج في أمسية كروية مميزة بإكسبو

المصدر: البيان

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ينظم إكسبو 2020 دبي فعالية رياضية مجانية، يتيح خلالها لجمهور كرة القدم وعشاق نادي مانشستر سيتي متابعة البث الحي والمباشر لديربي مدينة مانشستر في أجواء كروية عائلية مميزة.

وتنطلق الفعالية عند تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 6 مارس في حديقة المهرجان، حيث يمكن لعشاق السيتي الاحتفال بأمسية كروية فريدة حافلة بالمتعة والحماس بحضور أسطورة النادي اللاعب الهولندي نايجل دي يونج الذي يشارك في جلسة يجيب خلالها عن أسئلة المشجعين واستفساراتهم.



وينضم مون بيم، التميمة الرسمية لنادي مانشستر سيتي، إلى الجمهور خلال الفعالية لإثارة حماس الجمهور والمشجعين الصغار قبيل انطلاق المباراة، كما تشهد الفعالية تنظيم عددٍ من الأنشطة الممتعة لعشاق كرة القدم الصغار مثل تلوين الوجوه وفرصة الفوز بعدد من الجوائز الحصرية، بالإضافة إلى عرض كروي ممتع يقدمه عمار الخضيري، بطل الإمارات 3 مرات وبطل العرب في كرة القدم الاستعراضية.



ومع انطلاق صافرة بداية المباراة عند الساعة 20:30، تتجه أنظار الحضور إلى شاشة العرض الضخمة حيث تعرض مجريات اللقاء المنتظر لتشجيع لاعبيهم المفضلين بقيادة بيب جوارديولا في مواجهة غريمهم اللدود في المدينة.



كما توفر محطات الأطعمة والمشروبات خيارات مميزة من ألذ الأطباق والمشروبات، ضمن فعاليات مهرجان الشواء في إكسبو 2020 دبي، حيث تقدم نخبة من أفضل الطهاة وأشهر علامات المأكولات العالمية والإقليمية أشهى المأكولات، فيما تمتع العروض الموسيقية الحية الزوار بأنغامها الجميلة طوال عطلة الأسبوع، التي تشهد العديد من الأنشطة الموجهة للصغار، بما يضمن عطلة أسبوع حافلة بالمتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة.



فيما يحصل المشجعون الذي يرتدون قميص السيتي خلال الفعالية على قسيمة مشروب مجانية يمكنهم استبدالها خلال متابعة المباراة.



ويتعين على المشجعين الراغبين بحضور الفعالية شراء تذكرة لدخول إكسبو 2020 دبي، وإبراز إثبات حصولهم على التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف مضى على صدورها أقل من 72 ساعة، كما يمكن للزوار تحميل تصريح مرور إكسبو 2020 دبي على تطبيق الحصن.

