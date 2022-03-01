كلارينيت.. نكهات من الموسيقى الأوروبية والأفريقية والآسيوية

المصدر: البيان

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شهدت منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي مساء اليوم الاثنين أمسية موسيقية رائعة لفرقة" كلارينيت الموسيقية"، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة الحدث الدولي الفنية.



فور وصول أعضاء الفرقة الموسيقية إلى المنصة، قدموا التحية للجمهور وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات إكسبو 2020 دبي الثقافية. وقدم الفنانون الأربعة – وهم نيكولا من دولة صربيا، وباسم من سوريا، ويوسيفيا ومامادوا من السنغال – مجموعة من المعزوفات الفنية الجميلة، التي جمعت بين الموسيقى الأوروبية والآسيوية والأفريقية، في تناغم رائع أظهر براعة العازفين ومهاراتهم الفنية.



وتعانقت الآلات الموسيقية، مثل الكلارينيت والطبلة والبلافون وآلة الجامبيه، لترسم لوحة فنية رائعة، تضمنت مجموعة من المقطوعات الموسيقية الجميلة وشملت أغان عربية وأوروبية وأفريقية شهيرة، منها "البنت الشلبية" للفنانة فيروز، و"ياكي كي"، و"ميستي مورنينغ".