بنين.. قصة صانعات المملكة من النساء

المصدر: البيان

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احتفلت جمهورية بنين بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم الإثنين، موجهة الدعوة للزوار لزيارة جناحها، واستكشاف ثقافتها وتاريخها الغني، الذي يلهم الحلول التي تنتهجها لمستقبل مستدام.

ويدعو جناح بنين في إكسبو 2020 دبي، الواقع في منطقة الاستدامة، الزوار للتعرف على إمكانيات العيش بطريقة متناغمة مع الطبيعة مع ابتكار حلول للتحديات الحالية، ولاستكشاف قصة صانعات المملكة من النساء، وممارسة الألعاب التقليدية، فيما يحتفي بالمرأة، ومهارة السكان الأصليين، والتراث، والثقافة البنينية والمعارف الأصلية وظاهرة "نانا بنز"، التي تنشئ النساء من خلالها إمبراطوريات تجارية بالكامل.

وكانت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام إكسبو 2020 دبي، في استقبال معالي بابالولا جان ميشيل هيرفيه أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين.



وقال نجيب العلي: "تستعرض بنين، عبر مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، رؤيتها كبوابة الى غرب إفريقيا، وكمركز تجاري ولوجستي سريع التطور. وتُلقي مشاركتها في إكسبو 2020 دبي الضوء على القطاعات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تقديم لمحات حول تُراثها الثقافي الغني، وعروضها السياحية الجاذبة".



وأضاف: "نفخر بعلاقاتنا الثنائية المتينة مع بنين، ونأمل أن نطور الشراكات القائمة بين بلدينا، فيما نستكشف مجالات جديدة نحو مزيد من التعاون، مثل التجارة، والبنية التحتية، والصناعة الزراعية".



ومن جانبه قال سعادة بابالولا جان ميشيل هيرفي أبيمبولا: "بنين هي أرض اللقاءات والثقافة، وهي أيضا بلد الفرص التجارية، يدعمها شعب مجتهد، مدفوعا بالشغف والارتباط بالتاريخ، وقد حققت بنين تقدما ملحوظا في جميع القطاعات".



وأضاف: "في المعركة التي نخوضها لإنقاذ كوكبنا، بتنا الآن نكتب قصتنا بطريقة جماعية، وأصبح الجميع مدركين، سواء أكانوا متأثرين بشكل قليل أو كثير بالمشاكل البيئية، أن الجهود الجماعية التي تعكس الوعي المشترك، يمكن لها وحدها أن تؤدي إلى نتائج حقيقية، ولهذا تدافع جمهورية بنين دائمًا عن أهمية الإجراءات التي سيتم اتخاذها، بحيث تكون آثارها طويلة الأمد قدر الإمكان، ولدينا حكمة مفادها "واحدا تلو الآخر، إضاءة قليلة بعد الأخرى ستضيء المدينة".



وبعد قراءة الخطابات الرسمية، تم تقديم عرض موسيقي راقص باستخدام الطبول التقليدية في ساحة الوصل، قدمته فرقة "لي بيبيت للفنون"، وهي فرقة استعراضية مكونة من مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 سنة.



وفي وقت لاحق استضافت جمهورية بنين، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، سلسلة من المحادثات حول السياحة والثقافة والاستثمار، عقدت في تيرّا "جناح الاستدامة"، كما قدمت فرقة "لي بيبيت للفنون"، مرة أخرى عرضها الشيق على منصة الأرض.







تمثل الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا للاحتفال بكل من مشاركينا الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، عبر تسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم، واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معا عالما جديدا، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر.