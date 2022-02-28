شما المزروعي تزور جناحي جزر سليمان وسورينام في إكسبو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زارت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، جناحي جزر سليمان، وجمهورية سورينام، ضمن مشاركتهما في إكسبو 2020 دبي.

وقامت معاليها بجولة في جناح جزر سليمان، المقام في منطقة الفرص بإكسبو 2020 الذي يروي تاريخها واطلعت على المنحوتات التي يتضمنها الجناح وتشمل منحوتات على الصخر والأخشاب والأواني الفخارية.

وتعرفت معاليها على الخطط التي يعرضها الجناح حول تطلعات جزر سليمان للمستقبل، والاستثمار في التعليم، وتنشئة الأجيال والزراعة، والصحة وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة.

واستمعت معاليها إلى شرح مفصل من القائمين على الجناح حول التجارة والاستثمار والسياحة المستدامة الذي يمثل محور تركيزها الرئيسي، وأهم جهود حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي الذي يشمل آلاف الأنواع النباتية والحيوانية والبحرية.

من جهة أخرى، زارت معاليها جناح جمهورية سورينام، المقام في منطقة الاستدامة واطلعت على الفرص الاستثمارية في قطاع المنتجات الزراعية والحيوانية، والبيئة الغنية بالموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لسورينام، والتحديات التي تواجهها لحماية البيئة، والحلول التي تعمل على تطبيقها لمواجهته.

كما تعرفت معاليها على جهود سورينام الواعدة في قطاع الثقافة وعادات وتقاليد شعبها العاشق للطبيعة، وتأثرهم بالعديد من الثقافات مثل الصينية والهندية والأفريقية.