"ليلة الثمانينات" رحلة إلى الذاكرة على أجنحة الحنين

المصدر: البيان

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اجتمعت نخبة من نجوم الغناء في سنوات الثمانينات مساء الأحد ، واصطحبت الجمهور في ساحة الوصل بقلب موقع إكسبو 2020 دبي في رحلة عبر الذاكرة ، ضمن أحدث جولات سلسلة الأمسيات الغنائية التي يقدمها الحدث العالمي.

وحضر الجمهور لمشاهدة نجمة الثمانينات بوني تيلور، إضافة لفرقة بوني إم. ومايزي وليامز وفرقة إيرث وويند آند فاير وهي تؤدي عددا من أغنياتهم الباقية في الذاكرة رغم مرور عقود.

وبدأت الليلة بفريق إيرث وويند آند فاير ، الذي قدم مجموعة من الأغاني أطربت الحضور فانطلق مشاركا الفريق الغناء والرقص على أنغام أغنيات مثل "وندرلاند" و"سبتمبر". وبدأ عازف الغيتار الرئيسي شيلدون رينولدز العزف في الثامنة من العمر، ولدى وصوله لسن الثانية عشرة، كان ينظر إليه كموسيقي حقيقي.

وقبل انضمامه إلى الفريق، عمل مع العديد مشاهير عزف الغيتار، وكان في السابق عضوا في فريق "ذا كومريدز" الذي قاده المغني الشهير ليونيل ريتشي.

وبعد ذلك ارتقى المنصة فريق بوني إم. الذي تأسس عام 1976. واشتهر الفريق الذي استقر به المقام في ألمانيا الغربية السابقة بأغنيات مثل "دادي كول" و"ما بيكر" و"بلفاست" وغيرها. واستمتع جمهور إكسبو 2020 دبي كذلك بأداء ميزي وليامز العضو المؤسس بالفريق التي استهلت العرض بمجموعة من الأغنيات بينها "صني".

وانطلقت المسيرة الغنائية لبوني تايلور بإصدار ألبومها الأول "العالم يبدأ الليلة" عام 1977، وبعدها لم يتوقف إصدار أغنياتها الرائعة وصولا لألبومها الأخير "الأفضل لم يأت بعد" في 2021.

واشتهرت المغنية الحاصلة على العديد من الجوائز بأغنيات مثل "خسوف تام للقلب" و"صمود من أجل بطل" وغيرهما. وثار حماس الجمهور حين بدأت تؤدي أغنيتها الرائعة "فلات أون ذا فلور".

وأبهر فريق إيرث وويند آند فاير الجمهور بأغنيات رائعة أيضا.