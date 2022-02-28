موسيقى من أجل التغيير.. فعاليات ممتعة في إكسبو حتى 3 مارس.. كونوا معنا

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات الدولية والاقتصادية والرياضية والثقافية والفنية والترفيهية خلال الفترة من 28 فبراير ولغاية 3 مارس، أبرزها:



اليوم الوطني لبنين

- 10:15، ساحة الوصل

- 11:00، إحاطة إعلامية يقودها معالي بابالولا جان-ميشيل هرفيه أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون، (ستعقد الإحاطة الإعلامية باللغة الفرنسية)، جناح بنين



كلمة رئيسية تتناول ثقافة بنين + اجتماع لقطاع الأعمال

-نرحب بكم في هذه الفعالية الرائعة، التي تمنحكم فرصة التعرف على ثقافة الفودو، وهي ثقافة تدعو إلى تبني أسلوب حياة متناغم يرتكز على التعايش بين البشر والطبيعة، ويساهم في صون البيئة وحمايتها عبر الغابات المقدسة

- 15:00 – 17:00، مدرج تيرّا



اليوم الوطني لبابوا غينيا الجديدة

- 16:15، ساحة الوصل

- 18:45، مؤتمر إعلامي يقوده معالي سام باسيل، نائب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة المؤامرات الإعلامية A



أسبوع الشركات الصغيرة في إكسبو 2020

-28 فبراير – 7 مارس

-يقوم مركز التجارة الدولي بتصنيف الشركات الصغيرة في إكسبو 2020 دبي، عبر سلسلة من الفعاليات الهجينة التي يستضيفها مركز الأمم المتحدة. وستركز الفعاليات على المساهمات التي يقدمها رواد الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على القصص الإنسانية والمشاريع التي تركز على التجارة من أجل التنمية

-البرنامج الكامل متاح عبر: https://www.intracen.org/events/EXPO-2020/#content

- إحاطة إعلامية، 12:00-12:30، مركز إكسبو الإعلامي



إحاطة إعلامية لأسبوع الشركات الصغيرة

- ستقدم الإحاطة الإعلامية لمحة عامة عن الأسبوع، مع تسليط الضوء على الفعاليات الرئيسية والمتحدثين

- من بين المتحدثين: كريستينا ريني، منسقة تطوير السوق، مركز التجارة الدولي؛ وليليا ناس، مديرة مكتب الدول العربية، مركز التجارة الدولي؛ وديفيد كوردوبيس، مسؤول البرامج، الشباب والتجارة، مركز التجارة الدولي

- 12:00-12:30، مركز إكسبو الإعلامي



كأس إكسبو 2020 دبي

-28 فبراير-4 مارس

- حان موعد إقامة المباراة الحاسمة في منافسات كرة القدم بين جميع المشاركين الدوليين، والشركاء، وموظفي إكسبو 2020

-17:00-23:00، ساحة إكسبو الرياضية



مؤتمر صحفي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

-سيعلن خلال المؤتمر عن الافتتاح الناجح للمرحلة الأولى من "المدرسة الرقمية"، وعروضها التعليمية للطلاب الأقل حظا والنازحين واللاجئين، عبر المناهج الحديثة

-من بين المتحدثين معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ورئيس مجلس إدارة "المدرسة الرقمية". [لحضور الجلسة لابد من إبراز شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 أو نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية لا تزيد مدتها عن 48 ساعة بشكل إلزامي]

-14:30، جناح دبي العطاء؛ لتأكيد حضوركم يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: aliaa.hasan@gmo.gov.ae، أو على الرقم: 0558472270



إطلاق المنشور الرسمي لمنصة التصميم الإماراتي في إكسبو 2020 "منصّة"

- دعوة للانضمام إلى حفل الإطلاق الرسمي لمنشور "منصّة"، منصة التصميم الإماراتي في إكسبو 2020 دبي. يمثل هذا المنشور شهادة على العمل الرائع الذي قدمته "منصة" بواسطة حرفيين محليين، ومصممين، ومنظمات، ومتعاونين دوليين في مجال التصميم

-يُسمح بحضور الفعالية للمدعوين فقط، وستتضمن جلسة أسئلة وأجوبة مع الدكتور ريكاردو ديفيسا، رئيس تحرير أكتار ببليشرز، يليها حفل استقبال

- 16:00-18:00، نادي 2020 من إعمار، الطابق الثاني



أمسيات الفيلم السعودي

-برنامج سينمائي ممتع ومتنوع في الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس

- 19:50-20:30، جناح المملكة العربية السعودية



فرقة "موسيقى من أجل التغيير" | سلسلة موسيقى الشارع

- دعوة لمشاهدة نسيج موسيقي مميز، من مشروع "موسيقى من أجل التغيير"، وهو مشروع موسيقي للوسائط المتعددة، يربط بين الموسيقيين من جميع أنحاء العالم، باستخدام مجموعة مختلفة من الأنماط الموسيقية

- 21:00 – 22:00، شارع الوصل



فرقة وورلد سترينغ

-يؤتي شعار إكسبو 2020 دبي المتمثل في "تواصل العقول وصنع المستقبل" ثماره، عبر موسيقى "فرقة وورلد سترينغ"، أو الفرقة العالمية للآلات الوترية، التي تتألف من 16 موسيقيا من جميع أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاروت فازليان، مخرج موسيقي في إدارة الموسيقى في إكسبو 2020 دبي.

- 21:00-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



1 مارس



اليوم الوطني لجمهورية رومانيا

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لجمهورية فانواتو

- 16:15، ساحة الوصل



أسبوع الشركات الصغيرة في إكسبو 2020

-28 فبراير-7 مارس

-"الشركات الصغيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة": - افتتاح معرض الصور

-مجموعة من القصص البشرية المُلهمة تضم رواد أعمال من مشروعات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدول النامية. ستعرض الصور كيفية مساهمة الشركات الصغيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لكلمة تلقيها الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبة المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي

- 12:30-13:00، مركز الأمم المتحدة، جناح الفرص



سلسلة الاستثناءات | مؤتمر منظمة عموم أفريقيا للمرأة

- دعوة للانضمام إلى هذه الفعالية التي تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وإلهامها لإطلاق شركات ناشئة في هذا المجال. سيعقب المؤتمر معرض عن الثقافة الأفريقية يستمر لمدة يومين.

-11:00-16:00، جناح المرأة



تسليط الضوء على قارة أفريقيا

-تقييم الخدمات الصحية في أفريقيا وتعزيز قدرة قطاع الرعاية الصحية على الصمود بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها

- تستعرض هذه الفعالية، التي تُعقد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أفضل الممارسات والدروس المستفادة من جائحة كورونا التي يمكن تبنيها لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية في أنحاء القارة.

- 14:00-17:00،ملتقى الإنسان وكوكب الأرض، شمال وجنوب



عدنان سامي

-عدنان سامي مغنٍّ وموسيقي وملحن وعازف بيانو من الهند، يقدم الموسيقى الهندية والغربية، في الأفلام الهندية بشكل خاص، ويعود إليه الفضل لكونه أول شخص يعزف الموسيقى الكلاسيكية الهندية على البيانو بأسلوب ابتكره من خلال آلة السانتور

- 21:00-23:00،منصة اليوبيل



2 مارس



اليوم الوطني لإثيوبيا

- 10:15، ساحة الوصل



أسبوع الشركات الصغيرة في إكسبو 2020

-28 فبراير-7 مارس

-رواد أعمال شباب في مجالَي الرياضة والتنمية المستدامة

-حوار يركز على دور الرياضة في خلق فرص للشباب والشابات، ويشمل ذلك القادمين من المناطق النائية، ومن داخل القطاع وخارجه. من بين المتحدثين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم بنت عبدالله بن مساعد، من المملكة العربية السعودية، ولاعب كرة القدم كيفين برينس ميلّا

-17:30-18:30، مركز الأمم المتحدة، جناح الفرص



مسيرة إكسبو 2020 دبي بمناسبة اليوم الرياضي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

- دعوة للانضمام إلى مسيرة تُقام في أرجاء موقع الحدث الدولي مرورا بمناطق الموضوعات الثلاث، وساحة الوصل الشهيرة، مع إلقاء نظرة على أهم الأماكن في موقع إكسبو 2020 دبي

-09:00-10:30، ساحة إكسبو الرياضية



العرض البصري "نحن نبتكر، نحن نتعقّب"

- "نحن نبتكر، نحن نتعقّب" هو عرض بصري تفاعلي طورته جامعة لوكسمبورغ، حيث يدعو جميع الزوار للمشاركة والاستمتاع بعلم الرياضيات بطريقة جذابة. سيكون العرض مُتاح في جناح لوكسمبورغ حتى 4 مارس.

- طوال اليوم، جناح لوكسمبورغ



سلسلة الاستثناءات | استشراف المستقبل: التخطيط لتمكين المرأة في الــــــ 50 عاما المقبلة

- تماشيا مع اليوم الدولي للمرأة، سيبحث الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية، في هذا المنتدى، عن أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية

- 15:00-17:00، جناح المرأة



عرض "روبرتو بوللي والأصدقاء"

-دعوة لحضور عرض باليه من الطراز العالمي مع راقص الباليه الشهير "روبرتو بوللي"، الذي شكل فرقة رائعة من الراقصين الساحرين الذين يسافرون حول العالم، ويذهلون الجماهير بطاقتهم وتقنياتهم المتنوعة وأساليبهم المستلهمة من عدة مدارس للرقص، ندعوكم للمشاركة في هذه التجربة الاحتفالية الرائعة

-20:00-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



3 مارس



اليوم الوطني لمولدوفا

- 10:15، ساحة الوصل



برنامج اليوم العالمي للأحياء البرية



سلسلة الاستثناءات | حماية الحياة وكوكب الأرض: حتمية الحراك

-أثناء التعافي من الجائحة العالمية، يواجه العالم دعوة عاجلة لتبني التغيير في الطريقة التي نتفاعل بها مع بيئتنا، والتي ستُقر بالترابط القوي بين الناس، والحياة على كوكب الأرض، والكوكب نفسه

-11:00-11:45، جناح المرأة



اليوم العالمي للأحياء البرية | فعالية رئيسية موجهة للعامة

-فعالية عامة تهدف لرفع الوعي والاحتفاء باليوم العالمي للأحياء البرية، وتسليط الضوء على الدور القيادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، وأفضل ممارسات المشاركين في إكسبو 2020، وقصص نجاحهم

- 13:00-16:00، مدرج تيرّا



سلسلة إلهام الحياة البرية في أبوظبي من تقديم هيئة البيئة – أبوظبي

-دعوة للتعمق أكثر في علوم محيطاتنا وعجائبها، وفي بيئتنا الأرضية، تقدمها لكم نخبة من الخبراء. يمكنكم مشاهدة عروض مُبهرة وممتعة للطبيعة والحياة البرية عبر مجموعة من الأفلام الوثائقية الرائعة التي تقدمها هيئة البيئة – أبوظبي

-18:00-21:00، مدرج تيرّا



فعاليات أخرى



جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

- تهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات الحكومية الاتحادية على خدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أفضل على جميع المستويات، وتحفيز مبادئ التميز

- 11:00-15:00، مركز دبي للمعارض



عرض إفر أند فوريفر | إستونيا

- دعوة للاستمتاع بعرض موسيقي جميل يقدمه عازف بيانو مُبدع. يشتمل العرض على عزف على البيانو لمجموعة من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الجديدة، بصحبة مقطوعات غنية من الموسيقى الإلكترونية المُسجَّلة مُسبقا، مع عرض مقاطع فيديو بسيطة تعكس طبيعة إستونيا الخلابة

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



توني وألكس غونزاغا

-من الفلبين إلى إكسبو 2020 دبي، استعدوا لمشاهدة الأداء الحيّ للنجمتين المتميزتين، متعددتي المواهب، توني وألكس غونزاغا، في عرض فني لا يُفوَّت

- 19:30-21:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي حي للفنانة سندهي شاوهان

-سندهي شاوهان هي مغنية أفلام (بلاي باك) هندية. وُلدت في دلهي، وبدأت الغناء في التجمعات المحلية في سن الرابعة، وبدأت مسيرتها المهنية في سن الـ 12، في فيلم شاسترا (1996)

-20:00-22:00، ساحة مركز إكسبو للمعارض



محمود | إيطاليا

-دعوة للاستمتاع بفخامة الموسيقى الإيطالية مع رجل حقيقي من عصر النهضة. المغني، ومؤلف الأغاني، والشاعر، والفنان فرانشيسكو دي غريغوري هو ملحن لبعض من أكثر المقطوعات الموسيقية شهرة في تراث إيطاليا الموسيقي، وحائز على عدة جوائز إيطالية ودولية

- 20:30-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



خوان كارلوس

-ترجع شهرة الفنان الرائع خوان كارلوس إلى تجديده المستمر في صناعة الموسيقى، ونغماته الفريدة والمتميزة التي ستُبهرنا جميعا

- 21:20-22:30، منصة اليوبيل