سيبريان بورومبيسكو.. الغناء والرقص على تلال بوكوفينا

المصدر: البيان

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استمتع زوار إكسبو 2020 دبي، مساء الأحد بحفل موسيقي للفرقة الرومانية "سيبريان بورومبيسكو" أقيم على مسرح دبي ميلينيوم، حيث أبدعت الفرقة بتقديم عرض فني بأسلوبها الفلكلوري الروماني المحبب لدى جمهورها.



وقدمت الفرقة، التي يعود جذورها إلى مدينة سوسيفا الرومانية، العرض تحت عنوان "الغناء والرقص على تلال بوكوفينا"، حيث تضمنت المجموعة المختارة رقصات لمناسبات مختلفة، ورقصات شعبية من كل أنحاء رومانيا، بما في ذلك رقصات الزفاف.



وتشتهر فرقة سيبريان بورومبيسكو الحائزة على جوائز عدة، بتقديمها أسلوب فلكلوري روماني أصيل، مع اهتمام كبير بالتفاصيل، واستخدام الأدوات والأزياء التقليدية. كما اشتهر الراقصون في الفرقة على نطاق واسع بحركاتهم الرشيقة التي تصور التراث الروماني عبر الزمان.