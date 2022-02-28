بطل طواف الإمارات من إكسبو: أفكر في تربية النحل

المصدر: البيان

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يفكر بطل طواف الإمارات الدرّاج السلوفيني تادي بوغاتشار، في تربية النحل بعد اعتزاله ركوب الدراجات.

جاءت تصريحات تادي بوغاتشار، الفائز بلقب طواف الإمارات 2022 الفائز ولقب طواف فرنسا مرتين، خلال زيارة جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أنه سيسخر، اسمه ونجوميته للمساعدة بحماية ثروة النحل في أوروبا.



وقال بوغاتشار مخاطبا زوّار جناح سلوفينيا بمنطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي بعد ظهر اليوم الأحد: "أنا سعيد حقا بلقاء ميديكس. أحب النحل، وأحب العسل، ومن الجميل أن أرى كيف تجري هذه العملية".



وأضاف بوغاتشار: "إنه صحي حقًا. لذا، ربما سأصبح مُربي نحل بعدما أنهي مسيرتي المهنية". وقوبل تصريحه بتصفيق حار من الجماهير الحاضرة، بمن فيهم العديد من المواطنين السلوفنيين.



تشتهر سلوفينا، موطن نحل العسل الكرينولي الأصلي، بتربية النحل، حيث يُحتفل باليوم العالمي للنحل سنويا في 20 مايو، بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة الاقتراح الذي قدمته سلوفينا في عام 2017.



جاءت تعليقات بوغاتشار قبل وقت وجيز من توقيع اتفاقية شراكة مع مارتن كاندس، رئيس استراتيجية الأعمال لدى ميديكس، وهي شركة رائدة في مجال العلاج بالنحل مقرها في سلوفينيا، وهي علاجات بديلة تستخدم منتجات مصدرها نحل العسل.



وأوضح كاندس: "نلتزم، عبر توقيعنا هذا التعهد، بزيادة الوعي بأهمية النحل كمُلقحات؛ والترويج لعالم صديق للنحل؛ وتشجيع الناس من جميع الأجيال على مساعدة النحل؛ ومضاعفة إنتاج المحاصيل الغذائية ومكافحة الفقر؛ وتمكين المرأة؛ والمنادة بأسلوب حياة صحي، إلى جانب الترويج لمنتجات النحل القيّمة؛ وتهيئة البيئة التي تساعد النحل وتضمن رفاهية الناس".



جاء ظهور بوغاتشار، بطل طواف فرنسا عامي 2020 و 2021، في جناح سلوفينا بعد أقل من 24 ساعة من فوزه بلقب طواف الإمارات يوم السبت الماضي (26 فبراير).



ويستضيف جناح سلوفينيا أيضا، تسليطا للضوء على هذه المسيرة المتواصلة والحافلة بالإنجازات على صعيد رياضة ركوب الدراجات، العرض الأول لفيلم كونتور سلوفينا، وهو فيلم وثائقي يروي مغامرات الدرّاج إغناك باكشي على طول الحدود السلوفينية، يوم غد الاثنين (28 فبراير) عند الساعة 07:00 مساء بتوقت الإمارات، يوثّق فيها أيامه التسعة التي طاف فيها بدراجته في مسار طوله 1585 كيلومترا في يونيو 2021.