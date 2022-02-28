فرصة تعليمية لن تتكرّر .. إكسبو مدرسة نموذجية لـ500 ألف طالب

المصدر: البيان

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بلغ عدد الطلبة من زوار إكسبو 2020 دبي، خلال السنة الدراسية الحالية، 500 ألف طالب، إذ يستفيد الطلبة، من مدارس رسمية وخاصة، منتشرة في أنحاء دولة الإمارات من فرص تعليمية لا حصر لها متاحة في أنحاء موقع الحدث الدولي.



وقد زار 532,794 طالبا مدرسيا حتى تاريخ 25 فبراير موقع إكسبو 2020 في إطار برنامج إكسبو 2020 للمدارس. وسُجّل عدد الزيارات اللافت هذا في غضون 62 يوما أكاديميا فقط، في ظل إجراء الزيارات المدرسية في فترة الأسبوع الدراسي وحسب، وبالرغم من تأجيل الرحلات المدرسية المُقامة من 1 حتى 31 يناير إثر ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19.



ويعمل برنامج إكسبو 2020 دبي للمدارس منذ انطلاقه بشكل وثيق مع السلطات التعليمية في أنحاء دولة الإمارات، التي تشمل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وذلك من أجل ضمان أن تتسنى لجميع الطلبة فرصة زيارة إكسبو 2020 دبي قبل اختتام فعالياته في 31 مارس 2022.



وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر، إكسبو 2020 دبي: "من الرائع أن نرى النسبة العالية لمشاركة الطلبة. نقدم عبر برنامجنا للمدارس فرصة تعليمية لا تتكرّر في إكسبو 2020 دبي، تهيّئ قادتنا المستقبليين على نحو أفضل لتلبية طلبات القرن الحادي والعشرين بصورة ملهمة وممتعة".



ويضم برنامج إكسبو 2020 دبي للمدارس 4 رحلات، تتيح للطلبة فرصة الاستمتاع بجولات تعليمية تُقام في مناطق الموضوعات الحيوية الثلاث (أي الفرص، والتنقل، والاستدامة) في موقع الحدث الدولي، وكذلك في أجنحة توفر تجارب تتماشى مع مختلف المناهج الدراسية في دولة الإمارات.



ويشمل ذلك أيضا برنامج إكسبو 2020 دبي لنجوم المستقبل، الذي يوفر للطلبة من جميع أنحاء دولة الإمارات فرصة فريدة لاستعراض مواهبهم أمام العالم على منصة الوصل المبهِرة، التي اعتلاها نجوم موسيقى عالميون لإحياء حفلات موسيقية، كأليشيا كيز، وفرقة كولدبلاي. وأبهر بالفعل ما مجموعه 23 مدرسة و1,320 طالبا الجماهير بمواهبهم الرائعة، ومن المقرر إقامة أكثر من 40 عرض أداء قبل حلول الأسبوع الأخير من فعاليات إكسبو 2020 دبي. أما الجدول الأسبوعي المُحدَّث، فهو متاح على صفحة برنامج إكسبو 2020 للمدارس على منصة "إنستغرام" @expo2020schools.



ويحصل أفراد استثنائيون على الدعم عبر برنامج "مبتكرو إكسبو 2020 الصغار" لرسم ملامح المستقبل، إذ يحرزون تقدما هائلا في مجالات العلوم، والتقنية، وريادة الأعمال، والإبداع من أجل جعل العالم مكانا أفضل. واختار برنامج إكسبو 2020 للمدارس، بعد تلقّيه أكثر من 6,200 مشروع من أكثر من 10,000 طالب، 298 مشروعا يعرضها في تيرّا – جناح الاستدامة طيلة فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي الممتدة ستة أشهر. وقدم مشروعاتٍ ما مجموعه 563 مدرسة من جميع أنحاء الدولة.



وتقدّم للمجلس العالمي لأجيال المستقبل، الذي يشكل جزءا من برنامج المجلس العالمي، أكثر من 1,500 طالب، واختير من ضمنهم أفضل 77 طالبا للمشاركة في محادثات عالمية عن موضوعات يُعنى بها مستقبلنا جميعا.



ويمكن للعائلات والمدارس زيارة الموقع الإلكتروني لـبرنامج إكسبو 2020 للمدارس وحجز تذاكر مجانية للمشاركة في رحلات البرنامج عبر الرابط الآتي schools.expo2020dubai.com/ar/tickets.



وإذ بدأ العد العكسي لإغلاق إكسبو 2020 دبي بواباته للمرة الأخيرة في 31 مارس، ينفد وقت الطلبة، ووقت جميع الزوار بالفعل، لاختبار التجارب الغنية والهادفة التي تقدمها النسخة الأولى على الإطلاق من إكسبو الدولي التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتي تستضيفها دولة عربية.



وارتفع عدد زوار الحدث الدولي حديثا، إذ يعي المقيمون في الدولة والسياح أن الوقت يداهمهم لزيارة إكسبو 2020. وازداد أيضا العدد الإجمالي للزوار بفضل عطلة منتصف العام الدراسي، التي كررت فيها العائلات زياراتها، إلى جانب الأنشطة والفعاليات المناسبة للعائلات التي أُضيفت إلى البرنامج المميز لنهاية الأسبوع.



وبلغ أيضا عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي 145 مليون زيارة، بما في ذلك أكثر من ثلاثة ملايين زيارة افتراضية للرحلات المدرسية، وحصد الموقع الإلكتروني لـبرنامج إكسبو 2020 للمدارس 1.3 مليون زيارة. هنا، تتيح "مغامرات إكسبو"، لمن يبلغون حتى 9 سنوات من العمر، رحلة تفاعلية يمكن فيها للأطفال اللعب على أجهزتهم الخاصة والاستمتاع بتجارب عامرة بالوقائع الرائعة، والقصص المصوّرة، والألعاب المشوّقة.



أما أحدث المدوّنات الصوتية "بودكاست"، والحوارات، والجولات الصوتية، والجولات الافتراضية بنطاق 360 درجة، فمتاحة عبر إكسبو الافتراضي للطلاب الأكبر سنا، فيما يقدم تطبيق إكسبو 2020 دبي للهاتف المتحرك لمن يبلغون أكثر من 13 عاما من العمر عروضا بصرية مبهِرة بتقنية الواقع المعزز ورحلات بحث لتحفيزهم على التعلّم.