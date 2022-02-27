«مختبر السبعين» من اليابان إلى في إكسبو 2020

المصدر: وام

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نظمت شرطة أبوظبي "مختبر السبعين" والذي يعد أول مختبر حكومي استلهمت فكرته من أول مشاركة إماراتية في جناح أبوظبي بمعرض اليابان الدولي 1970، وذلك من خلال جلسة عصف ذهني ركزت على وضع تحديات وإيجاد الحلول لها مع الشركاء بطريقة مبتكرة ويأتي انعقاد المختبر تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر2022".

وشاركت في الفعالية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة المساهمات معاً ومؤسسة مواصلات الإمارات وعدد من الشباب المبتكرين والمؤثرين.

وأوضح العقيد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، أن مختبر السبعين يستهدف تصميم أفكار مؤثرة ومُستلهمة من ممارسات اكسبو 2020 دبي وتطوير مشاريع ومبادرات تسهم في تعزيز الإرث المعرفي والمادي في مرحلة ما بعد انتهاء استضافة الحدث.

وتضمن المختبر 3 جلسات، بدءاً بجلسة الإلهام، والتي احتفت بسرد قصة مشاركة جناح أبوظبي بمعرض اليابان الدولي 1970، واستعرضت اتجاهات الابتكار المستهلمة من زيارات الأجنحة.

كما تم استعراض خريطة تصميم الأفكار الحصرية بالمختبر لاستخدامها ضمن جلسة تصميم الأفكار التفاعلية من قبل فرق العمل وفي مساحات وأجنحة مختلفة في اكسبو دبي 2020 واختتم المختبر أعماله بعرض الأفكار والمشاريع المستقبلية والمستلهمة من ممارسات اكسبو 2020.