سلطان الجابر يطلع على ابتكارات اليونان ويناقش الفرص الاقتصادية والتنموية

المصدر: وام

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زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جناح اليونان في إكسبو 2020 دبي، واطلع على عدد من التجارب والأدوات الترويجية للابتكار والتقنيات ونهج اليونان في التنمية المستدامة.

والتقى معاليه، إيوانيس سميرليس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في اليونان، واستمع إلى شرح حول أبرز التقنيات المتطوّرة، والتجارب الرقمية والتفاعلية المعروضة في الجناح، على مستوى الاقتصاد والسياحة والتكنولوجيا، حيث يحمل الجناح شعار "تمهيد طريق اليونان نحو المستقبل، اليوم".

وناقش الجانبان الفرص الاقتصادية والتنموية في مجالات الهندسة والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال.

وقدّم القائمون على الجناح شرحاً لما توليه اليونان من تركيز على التعاون والشراكات الدولية، والاستثمار في قطاعات نوعية مثل البحث والتطوير في مجال العلوم الصحية، وكذلك الصناعات الثقيلة وإدارة النفايات وتخزين الطاقة.

وترتبط دولة الإمارات مع جمهورية اليونان بعلاقات ثنائية وطيدة على مستوى الاستثمار والتنمية في مختلف المجالات، ضمن مساع مشتركة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث تتسم العلاقات بالعمق والتميز والخصوصية، وتستند إلى قاعدة صلبة من المصالح المشتركة وتوافق الرؤى والتوجهات.

وتحرص الإمارات واليونان على توسيع آفاق التعاون وإيجاد فرص جديدة لتوثيق العمل المشترك على المستويات كافة، بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين في التنمية والتقدم، وقد تم الاتفاق أخيراً على تشكيل لجان عمل مشتركة للمضي قدماً في تطوير أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.