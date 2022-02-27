يوم الياقوت.. سريلانكا كنوز من الأحجار الكريمة

المصدر: البيان

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لأول مرة، تعرض سريلانكا في إكسبو 2020 دبي، أكبر تشكيلة من روائع الياقوت النادر في الدولة المعروفة بماضيها العريق في تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات، والتي جعلت البعض يصفونها بـ "عاصمة الياقوت في العالم".

وضم معرض "يوم الياقوت"، كنوزاً من الأحجار الكريمة في البلاد، تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، وتزن كلها أكثر من 1000 قيراط، من بينها الياقوتة الصفراء الذهبية النادرة، وتزن أكثر من 200 قيراط، بقيمة تتجاوز الأربعة ملايين ونصف المليون دولار، لتكون واحدة من أندر، وأثمن قطع الياقوت الأصفر الذهبي في العالم.

وأقيم المعرض، الذي ينظمه جناح سريلانكا، بمشاركة 11 من رجال الأعمال السيرلانكيين البارزين في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث يعرضون خلال "يوم الياقوت" 21 جوهرة من الأحجار الكريمة، وتضم المجموعة بعض القطع النادرة من أحجار "الياقوت الأزرق" الأكثر شهرة في البلاد.

وعن أهمية الحدث، قال آرميل صمون، عضو في مجلس إدارة جمعية سريلانكا للأحجار الكريمة والمجوهرات: "تمكنا من جلب جزء من روائع أحجار الياقوت الأكثر شهرة في سريلانكا، التي تعرضها بعض من العلامات التجارية الرائدة حول العالم، لعرضها أمام زوار الحدث الدولي الأكبر على الإطلاق إكسبو 2020 دبي".

ونظراً للطلب العالمي على الياقوت السريلانكي /الياقوت الأزرق/، فإن الهدف الرئيس للمعرض هو الترويج للسياحة بالتوزاي مع الأحجار الكريمة، وفقاً لصمون، حيث تم خلال المعرض أيضاً إصدار فيديو خاص بعنوان "ياقوت سيرلانكا"، يهدف للترويج للأحجار الكريمة والسياحة في دولة سريلانكا، وتم إنشاء هذا الفيديو من خلال استعراض مناطق الجذب السياحي والميزات الثقافية في سريلانكا لتشجيع السائحين المهتمين بزيادة سريلانكا ودعوتهم لشراء جوهرة كتذكار عند مغادرة البلاد.

وعن أهمية الياقوت لسريلانكا، قال صمون: "يتم استخراج الياقوت في سريلانكا منذ آلاف السنين، ما أكسب الياقوت السيلاني أو الياقوت السريلانكي شهرة في جميع أنحاء العالم، ويأتي الياقوت بكل ألوان قوس قزح؛ كالأزرق وهو الأكثر شهرة، والأصفر، والوردي، والأرجواني، والأخضر، وألوان أخرى متنوعة.

ويأتي هذا المعرض الذي يستضيفه إكسبو 2020 دبي في جناح سريلانكا، بتنظيم من مجلس السياحة السريلانكي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا، وجمعية سريلانكا للأحجار الكريمة والمجوهرات، وبعض أصحاب العلامات التجارية الرائدة في في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا.