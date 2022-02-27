جناح الاستدامة يحتفي بزائره المليون

المصدر: البيان

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احتفل جناح الاستدامة "تيرّا" في إكسبو 2020 دبي، بزائره المليون منذ انطلاق الحدث الدولي، والذي تمثّل في عائلة هندية مكونة من خمسة أفراد.



وقالت العائلة الفائزة: "لقد حالفنا الحظ اليوم إذ كنا الزائر رقم مليون لجناح الاستدامة "تيرّا"، وكانت تلك مفاجأة سعيدة جدا. هذه زيارتنا الأولى إلى إكسبو 2020 دبي، وتيرّا أول جناح قررنا زيارته بعد دخولنا من بوابة الاستدامة. لدى انتهائنا من الجولة، توجهنا إلى منطقة ختم الجواز التذكاري، لنجدهم يحتفلون بنا. شكرا إكسبو وشكرا لكل القائمين على هذا الحدث الدولي."



وأضافوا: "بعد جولتنا وتعرّفنا على أهمية إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، سنعمل حتما على تغيير سلوكياتنا، وأول ما سنقوم به هو تقليل استخدامنا البلاستيك. لقد علّمنا هذا الجناح الكثير، ونحن متحمسون جدا لزياراتنا التالية وللدروس التي سنتعلمها من جميع الأجنحة المشاركة".



وحصلت العائلة المكونة من خمسة أفراد، هم سانتوش وشيتال وسيونا وسييانا وتوشار، على صورة مع "تيرّا"، إحدى شخصيات إكسبو 2020 دبي، وحقيبة هدايا تذكارية، فيما أقيم عرض راقص في نهاية الاحتفال، بالإضافة إلى توزيع بذور الغاف على جميع زوار جناح الاستدامة.



وتعهّد 90% من زوار الجناح خلال الأشهر الماضية بتغيير سلوكياتهم حيال البيئة، وبأنهم سيسعون لتطبيق الاستدامة في حياتهم، بعد الدروس والمعلومات التي اكتسبوها من زيارة الجناح.