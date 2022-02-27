ميثاء آل نهيان: إكسبو فصل استثنائي في مسيرة نجاح الإمارات

المصدر: وام

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‏أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن معرض إكسبو 2020 دبي يمثل فصلاً استثنائياً، وإنجازا عالمياً يضاف لمسيرة نجاحات دولة الإمارات، لاسيما أنه معرض مهم له ثقله في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤسها وفدا من أعضاء المؤسسة خلال زيارتهم لجناح دولة الإمارات في معرض اكسبو 2020 دبي.

وقالت الشيخة ميثاء آل نهيان: "معرض إكسبو وجه أنظار العالم إلى دولة الإمارات وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة التي استشرفت المستقبل وسخرت كافة الإمكانات دعما للتطور التقني والتكنولوجي، وأنجزت خلال سنوات ما يحتاج إنجازه لعقود، ايمانا منها بأن لا شيء مستحيلا".

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وأضافت: "بفضل رؤية قيادتنا الثاقبة والعمل المتواصل والإصرار على النجاح رغم التحديات وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة، واصلت إماراتنا الحبيبة عبر إكسبو إبهار العالم، وباتت مقصدا عالميا يشار إليه بالتراحم والتسامح والتآخي الانساني فضلا عن كونها ملتقى للعقول والأفكار، وهو ما يبشر بالغد المشرق والمستقبل الواعد الأكثر تقدما وازدهارا وريادة".

وتابعت: "يؤكد الإقبال الكبير والحضور الدولي في المعرض على نجاح دولة الإمارات في توفير كافة مقومات إنجاح هذا الحدث البارز، ويجسد كذلك النهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة التي غرست مفاهيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والتواصل الحضاري، والقيم النبيلة التي يتحلى بها جميع من يحيا في كنف هذا الوطن".

وفي رسالة دونتها في جناح دولة الإمارات أعربت الشيخة ميثاء آل نهيان عن شكرها للقيادة الرشيدة التي كانت وراء إنجاح فعاليات معرض إكسبو الدولي قائله: "شكراً لقيادتنا الرشيده لانجاح فعاليات معرض اكسبو الدولي عبر توجيهاتكم السديدة ورؤيتكم الثاقبة التي حولت الحلم الى حقيقة ملموسة، عبر توجيهاتكم السديدة والرؤية الحكيمة ..أبهرنا العالم بمنجزاتنا، واليوم نبهره برؤيتنا في دورة استثنائية بوطن العطاء والنماء، دامت إماراتنا رمزاً للإنسانية ومنارة للخير ومثالاً للتميز والريادة".

وأثنت على جهود معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وفريق عملها، مؤكدة أن الجهود التي بذلها فريق العمل المشرف على مشروع استضافة دولة الإمارات لفعاليات المعرض، تعكس حجم الإرادة والتصميم لدى العاملين في المشروع، حيث قدموا صورة مشرفة بتفانيهم وإخلاصهم لإنجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة.

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وأشادت كذلك بالدور البارز للمتطوعين في إنجاح فعاليات المعرض، لافتة إلى أن الحس الوطني لدى المتطوعين يؤكد بأن التطوع يشكل ركيزة لدى شباب دولة الإمارات وأن العطاء والبذل بات نهجا متأصلا في أبناء المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين.