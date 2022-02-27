أميت تريفيدي.. مزيج منعش من الأغاني الهندية

المصدر: البيان

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وسط حضور حاشد، قدم الفنان أميت تريفيدي، أحد أكثر المؤلفين الموسيقيين والمغنين الهنود شهرة، حفلاً مميزاً على مسرح اليوبيل الليلة، في أجواء ساحرة على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.



وتعمق الملحن والمغني الهندي الشهير في جذوره الهندية ليقدم مزيجًا منعشًا وحيويًا من الأغاني، بدعم من أربعة مغنين وأوركسترا كاملة، حيث أظهر الإحساس الموسيقي للفنان البالغ من العمر 42 عامًا، سبب نجاحه كمخرج ومغنٍ للموسيقى الأكثر رواجًا في صناعة السينما الهندية.



وأميت تريفيدي هو أحد الملحنين الموسيقيين الأكثر طلبًا الذين يواصلون فتح آفاق جديدة في مزج الأنواع الموسيقية، وجلب أصوات جديدة كونه أنشأ اتجاها جديدا تمامًا في صناعة الموسيقى في بوليوود، كما نال جوائز متنوعة منها جائزة National Film Award لأفضل إخراج موسيقي لـ Dev.D.



وقال أميت تريفيدي أمام الجمهور الحاشد: "لقد كنت أتوق لسماع هذا التصفيق منذ عامين، شكرا لك دبي.. شكراً لك إكسبو.. وشكراً لكم أيها الجمهور الرائع".