الاكتساح الويلزي .. تعرفوا إلى فعاليات اليوم في إكسبو

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأحد)، العديد من الفعاليات الدولية والثقافية والترفيهية الجميلة والممتعة، أبرزها:



اليوم الفخري للاتحاد الأفريقي

- 10:15، ساحة الوصل



المؤتمر الصحفي الخاص باليوم الفخري للاتحاد الأفريقي

- المتحدثون:

- سعادة الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

-شيدو مبيمبا، مبعوث لاتحاد الأفريقي الخاص للشباب

-ليزلي ريتشر، مدير إدارة الإعلام والاتصال بمفوضية الاتحاد الأفريقي

-13:35، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق 2، قاعة المؤتمرات الإعلامية A



مراسم الاحتفال باليوم الفخري للاتحاد الأفريقي

- ندعوك لقضاء أمسية رائعة زاخرة بالموسيقى الأفريقية، مع أغاني الأفروسو العذبة لأيرا ستار، وموسيقى الهاوس من نوع كويلا جنر أوف كوايتو-كوم-مارابي تؤديها فرقة مافيكيزولو، فضلا عن مزيج من الموسيقى الكونغولية التقليدية وموسيقى البوب لفالي لبوبا

- 19:00 – 23:00، منصة اليوبيل



منتدى أفريقيا منفتحة على الأعمال التجارية

-دعوة للتعرف على الكيفية التي تفتح من خلالها أفريقيا أبوابها لاستقطاب الأعمال التجارية، مع التركيز بشكل خاص على عقد من الشمول المالي، على النحو الموضح في أجندة أعمال 2063، التي تتناول توظيف الشباب وريادة الأعمال

- 14:00 – 18:00، قاعة أبوظبي، مركز بزنس كونكت



الاكتساح الويلزي في جناح الممكلة المتحدة (27 فبراير -1 مارس)

-استعراض للأطعمة والمشروبات الويلزية (27 فبراير فقط)

-ندعوكم للاستمتاع باستعراض غامر للأطعمة والمشروبات الويلزية، ومعرفة المزيد عن الاستدامة والابتكار في قطاع الأطعمة والمشروبات في ويلز، مع الحصول على فرصة لتجربة عينة من المنتجات الويلزية

- 10:00-22:00، جناح الممكلة المتحدة



استلهموا من تنزانيا أرض الإبداع والمواهب المتنوعة

-تسلط هذه الفعالية الضوء على قطاع الموضة والترفيه في تنزانيا، عبر الجمع بين خبراء هذا القطاع الديناميكي والمتنامي لإبراز الإمكانيات والفرص المتاحة للمستثمرين

- 11:00-13:00، جناح تنزانيا



أداء تقدمه فرقة "ويلش أوف ذا ويست إند"

-دعوة للاستمتاع بأداء يقدمه ستة من أفضل الأصوات المسرحية الموسيقية في ويلز، والمعروفة لدى الجميع بفرقة "ويلش أوف ذا ويست إند"، مباشرة من أمام جناح المملكة المتحدة، باللغتين الويلزية والإنجليزية

-11:45-12:15، خارج جناح المملكة المتحدة



الحفل الموسيقي لـ "ينغ كونستانتينو، كي-بروساس وجلوك 9"

- 18:30، مركز دبي للمعارض شمال، القاعة 1



ليلة الثمانينيات|سلسة موسيقى الشارع

-ندعوكم لحضور فعالية أخرى من فعاليات موسيقى الشارع في إكسبو، بمشاركة فرقة بوني إم، وبوني تايلور، وفرقة ذا فيليدج بيبل، وفرقة إيرث ويند آند فاير

- 21:00-23:00، شارع الوصل

