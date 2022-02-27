مكافآت السلوك الإيجابي قيمة مزدوجة

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

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مكافآت بجوائز وهدايا قيمة في انتظار زوار الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، الذي يشجع زواره على اتباع السلوكيات الإيجابية من خلال البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية، إحدى مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللا مستحيل لدعم وتطبيق الإطار الاستراتيجي والنموذج الوطني الإماراتي للمكافآت السلوكية، لتحقيق قيمة مزدوجة مادية ومعنوية تعزز القيمة الإيجابية في المجتمع والانتماء للوطن.

يستضيف البرنامج جناح فزعة الواقع بمنطقة التنقل في «إكسبو 2020 دبي»، حيث يحصل زوار الحدث العالمي على فرصة تحميل واستخدام تطبيق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية، التابع لوزارة اللامستحيل في دولة الإمارات «Fazaarewards» على هواتفهم المتنقلة، ليبدأ التطبيق بتشجيعهم على تغيير نمط حياتهم وسلوكهم إلى الأفضل، لتجميع نقاط مكافأة تسمى «دانات» يمكنهم لاحقاً استبدالها بقسائم مجانية عدة.

وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 24 ألف مشارك منذ إطلاقه في أبريل 2021، حيث أسهم البرنامج في إطلاق العديد من التحديات كان أهمها خلال «إكسبو 2020 دبي» مثل تحدي المشي وتحدي جمع الأختام ومنح البرنامج 30 مليون «دانة» للمشاركين في هذه التحديات، فيما يستعد لإطلاق حزمة من التحديات الجديدة خلال المرحلة القادمة لكافة أفراد المجتمع، وفق ما أعلن البرنامج.

طاقات إيجابية

ويهدف البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية إلى تحفيز السلوك الإيجابي واستثمار الطاقات الإيجابية في المجتمع وتوظيفها في إطار مؤسسي من خلال رصد السلوكيات المجتمعية الإيجابية، ومكافأة الملتزمين بها من خلال نظام نقاط يتيح لهم الحصول على حوافز متنوعة.

ويطلق على برنامج النقاط اسم «دانات»، حيث يقوم المستخدم بتجميع النقاط عبر اتباعه للسلوكيات الإيجابية، والتي تعني اللؤلؤة الكبيرة أو الجوهرة الثمينة، في إشارة إلى أن السلوك الإيجابي مثل اللآلئ التي لا تقدر بثمن.

يعتبر البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية الأول في دولة الإمارات في علم السلوك، ويتمحور بشكل أساسي على الوطن والمجتمع والأسرة، مع تحديد أكثر من 90 سلوكاً يمكن العمل من خلالها، من خلال التركيز على الطلاب والشباب، والأسرة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ورجال وسيدات الأعمال، والعاملين في مختلف القطاعات.

5 محاور

ويعمل البرنامج في إطار 5 محاور وهي: الحياة الصحية، والتغذية الصحية، والعمل التطوعي، والالتزام بالقوانين والتشريعات، واقتصاد المعرفة والتمكين، تركز جميعها على إبراز دور الإمارات الريادي في مجال التنمية السلوكية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات القائمة على تحقيق التلاحم المجتمعي، وتعزيز الهوية الوطنية، وتطوير النظام الصحي، والتربوي والاقتصاد المعرفي، وترسيخ أسس مجتمع آمن وتعزيز سيادة القانون، عبر تشجيع المواطنين والمقيمين على تبني سلوكيات إيجابية وتعزيزها واستثمار الطاقات الإيجابية، للارتقاء بالمجتمع الإماراتي ككل وتحقيق السعادة لأفراده.

ويشمل البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية، الذي يتوفر على منصتي أبل ستور وغوغل بلاي، عدة مبادرات، منها برنامج الدبلوم المهني في علم الاقتصاد السلوكي، والذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم السلوك الإيجابي في كل مجالات الحياة، وتمكين قدرات موظفي الحكومة في أن يصبحوا نواة لبناء مشاريع تطبق مفهوم التغيير السلوكي الإيجابي لأفراد المجتمع من خلال أسس علمية وخطط مستدامة.

بالإضافة إلى تطبيق ذكي لبرنامج المكافآت السلوكية ويهدف إلى تعميم فائدة البرنامج وسهولة وصوله للمجتمع، ويتميز بعدد من الخصائص التي تمكن المستخدم من التسجيل بسهولة، والحصول على جميع الامتيازات التي يوفرها التطبيق.

ويتوجب على المشارك اختيار الأهداف المراد تحقيقها، ثم بعد تحقيق الهدف وإتمام الإنجاز يقوم البرنامج بمكافأة المشارك بـ«دانات»، يمكنه استبدالها بما يعادلها من «كوبونات» في السوق الافتراضي.

الأول من نوعه

ويعد البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية «سلوكيات فزعة» الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث شموله على تقديم مكافآت مقابل السلوك الإيجابي واستثمار الطاقات الإيجابية في المجتمع وتوظيفها في إطار مؤسسي، حيث يستفيد من هذا البرنامج مختلف أفراد المجتمع من الطلبة والشباب، والأسرة، وكبار السن، وأصحاب الهمم، ورجال الأعمال والشركات والموظفين، ويكافئ الملتزمين بها من خلال نظام مكافآت يرصد السلوكيات المجتمعية الجيدة ويمنحهم نقاطاً تحفيزية تتيح لهم الحصول على مكافآت متنوعة.