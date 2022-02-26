ميحد حمد وحسين الجسمي نجوم «أمسيات خالدة»

المصدر: دبي - غسان خروب

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لهما مكانة عالية في قلوب الجمهور، وحضور واسع على الساحة الغنائية المحلية والعربية وحتى العالمية، إنهما النجمان ميحد حمد وحسين الجسمي، اللذان سيقفان تحت ظلال قبة الوصل ضمن «أمسيات خالدة»، وفق ما أعلنته إدارة إكسبو 2020 دبي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كشفت خلالها عن إطلالة الفنان الإماراتي ميحد حمد على جمهوره في 4 مارس المقبل، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يطل فيها ميحد حمد على جمهوره في الحدث الأروع عالمياً.

وكانت إدارة المعرض قد أشارت، في تغريدتها على موقع «تويتر»، إلى أن «رائد الأغنية الشعبية فنان الإمارات الأول ميحد حمد سيقدم، في 4 مارس، ليلة أسطورية ضمن أمسيات خالدة، سيعيش خلالها الجمهور رحلة بين الماضي والحاضر».

وذكرت الإدارة أن الفنان فايز السعيد سيغني هو الآخر ليلة 4 مارس.

في المقابل، ذكرت إدارة المعرض، في تغريدة أخرى على موقع «تويتر»، أن الفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، سيكون ليلة 9 مارس المقبل على خشبة الوصل، وهو المسرح الذي سبق له الوقوف عليه في ليلة افتتاح المعرض الدولي، برفقة الفنان محمد عبده، والإماراتية أحلام، والإيطالي أندريا بوتشيلي، وكذلك الفنانة الصاعدة ألماس، والفنانة ميساء قرعة.

ويتوقع أن تلقى حفلتا ميحد حمد والجسمي إقبالاً جماهيرياً واسعاً.