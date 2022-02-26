«صناعة وبرمجة الروبوتات» ترفيه للأطفال

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ورش مجانية تنفذ في أرجاء إكسبو 2020 دبي خلال عطلات نهاية الأسبوع تستهدف الأطفال وتحاكي مفهوم الابتكار كونها تختص بالتركيب وبرمجة الروبوتات، وتوزع المنصات الـ7 في أرجاء إكسبو وتختص كل منصة بفئة عمرية محددة، حيث تستهدف الورش الأطفال من عمر 4 سنوات حتى 10 سنوات.



ويتوافد الأطفال بصحبة أولياء أمورهم إلى تلك المنصات للاستفادة من خبرات المهندسين الذين يحرصون على تدريب الأطفال وتعليمهم وفق أعلى معايير في هذا المجال.



ويعد الابتكار والإبداع أحد أهم الثروات الحقيقية التي تمتلكها الأمم والشعوب، وأهم ركائز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم خلال القرن الـ21، ويمثل الابتكار أحد أهم ركائز وأولويات الإمارات الرائدة فيه.