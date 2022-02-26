مواهب فلبينية تتألق في "موسيقى الشارع"

المصدر: البيان

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تألقت 4 مواهب شابة من الفلبين في الحفل الذي أحيته، بساحة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، مقدمة مجموعة من أشهر الأغاني العالمية والفلبينية وسط حضور لافت من عشاق "موسيقى الشارع" التي يحرص الحدث الدولي على استدامتها لتلبية مختلف الأذواق.



وقد ضمت المواهب الشابة المغني المعروف "بيلي كراوفورد" نجم الـ "آر إن بي" في الفلبين، وكل من الفنانتين نادين لوستر، وكيم مولينا، بالإضافة إلى لايكا غيرانود، نجمة ذا فويس الفلبين.



قدم الحفل مقدم البرامج "بيغ روسي" من راديو فيرجين، الذي أثار حماس الجمهور، ليأتي الرباعي ويشعل المسرح بأغان شهيرة مثل "أي غاتا فيلينغ"، وغيرها من الأغاني التي لطالما رسخت في الأذهان.



وتتمتع "موسيقى الشارع" في إكسبو 2020 بنكهة خاصة، كونها ارتجالية، ويمكن للزوار التفاعل عن كثب مع الموسيقيين، وقد أصبحت نبض إكسبو 2020 الذي يعتبر مسرحاً مفتوحاً على مختلف أنواع الفنون.