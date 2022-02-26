«راغا دانس» موسيقى الفردوس تنثر الفرح في إكسبو

المصدر: البيان

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في أمسية فريدة من نوعها، أمتعت أوركسترا الفردوس، زوار إكسبو 2020 دبي بعزفها لمجموعة منوعة من الألحان والمقطوعات الموسيقية من تأليف الموسيقار الكبير إيه آر رحمان، المشرف على الأوركسترا، الذي ابتكر بعضها خصيصاً للحدث الدولي.



وافتتح أيه آر رحمان الحفل الذي أقيم في مسرح اليوبيل، حيث كشف خلال كلمته عن تقديمه للحن جديد يغلب عليه الطابع الكلاسيكي، ويتأثر بالموسيقى العربية، ويعد هذا النوع من الموسيقى جديداً نسبياً على بعض العازفات في الفرقة، كونهن يؤدينه لأول مرة.



وعزفت الفرقة 14 مقطوعة موسيقية خلال الأمسية، من ضمنها راغا دانس التي تخللها عزف انفرادي على آلة الكمان، وكاتش مي إف يو كان، وسبيريت أوف رانجيلا، وسان أوف مومباي.



وتجمع أوركسترا الفردوس 50 موهبة نسائية استثنائية من العازفات الموسيقيات الماهرات، اللواتي يأتين من مختلف ثقافات وخلفيات متنوعة، ليجتمعن تحت راية الفرقة مدفوعين بشغفهن بالموسيقي. وقد استطاعت الأوركسترا منذ بداية الحدث استقطاب محبي الموسيقى الذين حرصوا على الاستمتاع بالألحان الفريدة التي تقدمها في كل مرة.