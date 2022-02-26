حكاية «أقهت» .. دي جي بنكهة سورية في إكسبو

المصدر: البيان

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قدم الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي، حفلا مميزا لـ "دي جي سبيشال كي" حمل عنوان "حكاية أقهت"، وذلك على مسرح اليوبيل، اليوم، وسط حضور واسع من جمهور هذا الفنان المتميز.



وأبهر سبيشال كي الحضور بعرض مميز من الموسيقى الشرقية المستوحاة من تراث سوريا، وإيقاعات البحر الأبيض المتوسط.



ويعد الـ "دي جاي سبيشال كاي" من رواد عالم الدي جي، حيث يستفيد من أحدث التوجهات الابتكارية في عالم الموسيقى الإلكترونية، فيمزج ببراعة بين مجموعة مختارة من أنماط موسيقى الهاوس، والتكنو من الموسيقى الشرقية والداونتمبو، والأورجانيك هاوس إلى الإيقاعات الحديثة.