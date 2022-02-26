ليلة شرق أوسطية.. فعاليات ساحرة اليوم في إكسبو..أهلا بكم

المصدر: البيان

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سيحظى زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم (السبت) بمجموعة من الفعاليات الدولية والصحية والثقافية والترفيهية المدهشة، أبرزها:



اليوم الوطني لتنزانيا

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لتشيلي

- 16:15، ساحة الوصل



زيارة جمعية الأمراض النادرة

-تهدف هذه المبادرة العالمية إلى التوعية بالأمراض النادرة وإحداث تغيير في المعتقدات عنها، وتأثيرها على حياة المرضى والأسر. وتعمل جمعية الإمارات للأمراض النادرة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي على تسليط مزيد من الضوء على الأمراض النادرة

- 12:00، مراسم الاحتفال والفعاليات الترفيهية في ساحة الوصل

14:00، المسيرة



أيام "السلام الأزرق" في جناح سويسرا تركّز على دبلوماسية المياه (26 فبراير -31 مارس)

-سيطلق جناح سويسرا فعالية "أيام السلام الأزرق" بحضور وفود رفيعة المستوى يوم 26 فبراير، معلنا عن بدء "شهر المياه" وافتتاح معرض "السلام الأزرق" لتسليط الضوء على القضايا والتحديات المرتبطة بالمياه





برنامج بيت الهامور الموسيقي بالتعاون مع مركز الفنون الموسيقية

-عروض موسيقية، يقدمها طلاب مركز الفنون الموسيقية، ستأخذك في جولة مستوحاة من محيطاتنا وشخصياتنا البحرية، ندعوكم للاستماع إلى المقطوعات الموسيقية الشعبية بالإضافة إلى مقطوعة موسيقية حصرية مؤلفة خصيصا لبيت الهامور

-15:30-17:00، منتدى الفرص

الثقافات في النقاشات غذاء للروح

-سيقدم البرنامج نهجا مرحا للرابط الجوهري بين الطعام والثقافة؛ وسيدعو الباحثين والفنانين في الدولة والمنطقة وجميع أنحاء العالم إلى النظر في مستقبل الغذاء: الاستهلاك والثقافة والإنتاج والابتكار وأنواع جديدة من الإنتاج الزراعي والغذاء المستدام

- 19:45-17:45، جناح أستراليا



عرض جاز برازيلي لتياغو هولندا| البرازيل

-رُشِّح المغني وكاتب الأغاني والمنتج الموسيقي هولندا لجائزة غرامي اللاتينية عام 2021 في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الشعبية البرازيلية، وسيقدم عرضا فريدا للأغاني الكلاسيكية البرازيلية الشعبية

- 20:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



دي جاي هاني

-شارك منسق الأغاني المقيم في دبي، والفائز بجوائز كثيرة، في حفلات موسيقية في أكثر من 600 ناد في أنحاء العالم، ونسّق الموسيقى في العروض الأولى للأفلام مع مشاهير بوليوود أمثال شاروخان وسلمان خان

- 20:30-19:00، منصة اليوبيل





موسيقى الشارع في إكسبو: ليلة شرق أوسطية

-تقدم موسيقى الشارع في إكسبو ليلة من الموسيقى الشرق أوسطية الرائعة، يحييها أعذب الأصوات للمطربين: زياد برجي، وجوزيف عطية، وداليدا خليل، وبشار الجواد

- 20:00-21:30، ساحة الأرض

الألعاب النارية

-عرض رائع للألعاب النارية احتفالا بتجاوز عدد زوار إكسبو 2020 دبي ال 15 مليون زائر، مصحوبا بموسيقى في عرض لا يُفَوَت

- 20:59-20:55، في أنحاء الموقع



أميت تريفيدي في إكسبو 2020

-يواصل أميت تريفيدي، وهو واحد من أكثر المؤلفين الموسيقيين والمغنيين شهرة، فتح آفاق جديدة في مزج الأنواع الموسيقية، بصوته الذي يعتبر جديدا على الساحة، وقد كان سببا في ابتكار توجه جديد في مجال الموسيقى في بوليوود

- 00:00-21:00، منصة اليوبيل



بطولات العالم للمواي تاي

-ستمتلئ بطولات العالم للمواي تاي بالتشويق؛ وسيكون مشجعو المواي تاي على موعد مع المواجهات المليئة بالحماس

-على مدار اليوم، ساحة إكسبو الرياضية

-يمكن أن تتاح المقابلات في جناح كندا من الساعة 18:30-19:00 (للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المكتب الإعلامي)

