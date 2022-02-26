الكويت تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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احتفلت دولة الكويت بعيدها الوطني في إكسبو 2020 دبي، أمس بحضور معالي حمد أحمد روح الدين، وزير الإعلام والثقافة الكويتي.

ورحب معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة بالضيف الكويتي والوفد المرافق فور وصولهم موقع إكسبو 2020 دبي، وقال معاليه : نبارك لدولة الكويت حكومة وشعبا يومها الوطني الـ 61 ونهنئها على مشاركتها المتميزة في اكسبو 2020 دبي، والتي تستعرض إمكانات دولة استطاعت أن تمزج بين الماضي والحاضر، لتشكل رؤية بعيدة المدى لمستقبلها و يتجسد ذلك من خلال الجناح الذي يبرز لزواره طاقة دولة الكويت وطبيعتها ، والأهمية التي توليها حكومتها للاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وأضاف ان التعاون بين بلدينا يشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، عبر شراكات متنوعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا تزال الإمارات تعمل مع شقيقتها الكويت، من أجل مستقبل أكثر رخاء يجمعنا معا.

ومن انبه قال معالي حمد أحمد روح الدين إن اختيار إمارة دبي لتكون مقر استضافة إكسبو 2020 دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط لإدارة هذا الحدث العالمي، ما هو إلا مباركة وثقة عالمية على قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الفعاليات العالمية ، رغم التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19 التي خلفت أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية على المستوى العالمي.. ليكون إنجازا كبيرا يضاف إلى الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات.

وأضاف ان جناح دولة الكويت في إكسبو 2020 دبي الذي يقع في منطقة الاستدامة يعكس الوجه الحضاري والتنموي للبلاد، بشعار "الكويت الجديدة..

فرص جديدة للاستدامة" ليتيح لزواره الذين تجاوزوا حاجز المليونين زائر الاطلاع على تاريخ الكويت العامر بالإنجازات وحاضرها الزاخر بالتطور العمراني والنهضة التنموية ورؤيتها المستقبلية 2035.

وقدمت فرقة التلفزيون الوطني الكويتي عرضا فنيا وغنائيا مستوحى من الفنون التقليدية في دولة الكويت ومنطقة الخليج. وعكس العرض لوحات من المأثورات الشعبية المحلية، كما شدت مغنية الأوبرا الإماراتية أماني الحجي، أغنية بعدة لغات بينها الإنجليزية والفرنسية على إيقاعات دفوف تقليدية، وصاحبها بعض الأهازيج المحلية المعروفة.

ويقع جناح الكويت في منطقة الاستدامة، وفيه تؤكد الدولة على التزامها بالتنمية المستدامة، لتأمين مستقبل آمن وزاهر لاقتصادها وبيئتها ومدنها وشعبها، ويقدم الجناح نظرة خاصة للمعمار الكويتي المستوحاة من رؤية الكويت للاستدامة، ويضم الجناح اللفافة، وهي واجهة تتلألأ لتعكس ضوء الشمس في تجسيد لطبيعة الكويت وطاقتها.