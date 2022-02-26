سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الصربي في إكسبو 2020

المصدر: وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في إكسبو 2020 دبي معالي ألكسندر فولين وزير الداخلية الصربي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطرق الحديث إلى دور "إكسبو" الحيوي هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات ويمثل نقطة التقاء ثقافات العالم ووسيلة حضارية للحوار الإنساني بين شعوب العالم.

حضر اللقاء سعادة ماجا جيستروفيتش نائبة رئيس قطاع التعاون الدولي في صربيا وبوجدان بوسيك رادوفانوفيتش رئيس مديرية الشرطة الجنائية وسعادة الدكتورة دانيكا ستيبيتش القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا لدى الدولة .. كما حضر اللقاء عدد من ضباط وزارة الداخلية.