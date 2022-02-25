الفلاسي يزور جناح فنلندا

المصدر: دبي - وام

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زار معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جناح جمهورية فنلندا في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يقع في منطقة التنقل ويحمل شعار «مشاركة السعادة المستقبلية» وكان في استقباله سيفيري كينيلا، المفوض العام لفنلندا في إكسبو 2020.



وأكد معالي بالهول الفلاسي أن معرض إكسبو 2020 دبي يحمل جملة من المستهدفات الطموحة المستمدة من شعاره «تواصل العقول وصناعة المستقبل» ويمثل منصة فريدة لاكتشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والازدهار، إذ يضع أرضية صلبة لبناء شراكات تنموية من أجل المستقبل في مختلف المجالات على صعيد الاقتصاد والأعمال والتجارة والاستثمار وريادة الأعمال والسياحة، مشيراً إلى أهمية المعرض في دعم مكانة دولة الإمارات العالمية بيئة حاضنة للأعمال، وتعزيز خريطة التعاون الاقتصادي مع جميع الدول المشاركة.



مزج

وتعرف معاليه خلال الزيارة على تصميم الجناح المميز الذي يجسد فكرة المزج بين أجواء ومظاهر مناخ فنلندا البارد وشتائها الطويل واستحضارها بأجواء وملامح البادية العربية، ويسلط الضوء على التطور التكنولوجي الهائل في فنلندا من خلال عرض التقنيات التكنولوجية النظيفة والرائدة على مستوى العالم، ومفاهيم الاقتصاد الدائري ومبادئ الاستدامة، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المستدامة والحلول الرقمية والاتصالات المتنقلة والآلات والتعليم والصحة والسياحة والترفيه والسفر.



وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي 2021 نحو مليار درهم، ويسعى البلدان إلى تطوير العلاقات الثنائية وتنمية الشراكة القائمة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة المقبلة.