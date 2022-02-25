سلطان الجابر يطلع على ابتكارات المستقبل في جناح اليابان

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جناح اليابان في معرض «إكسبو 2020 دبي،» حيث اطلع معاليه على الابتكارات المعروضة كتجربة «مدن المستقبل»، ونظام الاستدامة في أشكال البناء والتنقل الذكي، والجهود اليابانية في الهندسة المعمارية المستدامة ومعدات الأنظمة الصديقة للبيئة.



والتقى معاليه مع أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، حيث استمع إلى شرح حول أبرز التقنيات المتطوّرة، في إطار رؤية «طوكيو 2025» التي تواكب مفاهيم الاستدامة، كما ناقش فرص ومجالات التعاون في مجالي الصناعة والتكنولوجيا. وأشاد الجانبان بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وناقشا إمكانيات وفرص التعاون في القطاعات الصناعية المستقبلية وذات الأولوية، وكذلك قطاعات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبتروكيماويات.



وقدّم القائمون على الجناح الذي يقام تحت شعار «حيث تلتقي الأفكار»، شرحاً لما توليه اليابان من أهمية للتعاون والشراكات الدولية، خاصةً وأن اليابان ستستضيف معرض إكسبو 2025 في مدينة أوساكا.



واطلع معاليه كذلك على بعض تجارب الواقع الافتراضي واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على تطوير تصورات مستقبلية للمدن الذكية.