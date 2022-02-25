جناح هولندا في إكسبو دبي يستعرض دور المدن الخضراء في رسم ملامح مستقبل الأمن الغذائي

المصدر: وام

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طرح جناح هولندا فكرة تدعو للدمج بين المساحات الحضرية والمساحات الخاصة لإنتاج الغذاء بهدف تحسين الأمن الغذائي، عاكسا بذلك رؤية إكسبو 2020 دبي، المُتمثلة في إيجاد حلول تطويرية مستدامة لمدن المستقبل.

واصطحب الجناح المشاركين خلال فعالية "مباشرة من المزرعة"، بالتزامن مع "أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش" في إكسبو 2020، في جولة لإلقاء نظرة على تصميم جناحها المُستدام بيئيا ومزرعتها العمودية المُصممة على شكل مخروط، ومشتل الفطر الخاص بها، لتعريفهم بالإمكانيات التي تمتاز بها الزراعة المستدامة في المساحات الحضرية الصغيرة.

وقال مينى برينس، الحائز على لقب بطل إكسبو في جناح هولندا، الرئيس التنفيذي لشركة بريفا، خلال مناقشة مستفيضة حول قضية الأحزمة الخضراء المنتجة للأغذية في المناطق الحضرية: "هدفنا أن نكون جزءا من الاقتصاد الدائري. نحن نسعى لنكون جزءا من مدن المستقبل، حيث يعتمد الاقتصاد الدائري على التكنولوجيا الخضراء والمباني الذكية، ونحن بحاجة إلى ذلك لأننا لا نسير في الاتجاه الصحيح حاليا." واستطرد برينس؛ في حديثه مقترحاً حلولاً لبعض القضايا المهمة التي يجب معالجتها للمساعدة في تحسين الأمن الغذائي في المستقبل، مثل إشراك الجيل القادم من المزارعين /وذلك على الرغم من أن العديد من الشباب لا يرغبون في تولي إدارة مزارع آبائهم/، ثانيا معالجة مخلفات الطعام، ثالثا الانتقال إلى زراعة المحاصيل الغذائية من أجل القيمة الغذائية بدلا من السعي وراء توليد الأرباح المادية وحجم المبيعات، وأخيرا اقترح برينس التحول نحو اعتماد "التسعير الحقيقي" للمنتجات الطازجة المستوردة ذات البصمة الكربونية العالية.

يعمل جناح هولندا كمدينة صغيرة مكتفية ذاتيا؛ فقد صُمم بطريقة تسمح بحصاد وإنتاج المياه والطاقة الخاصة به، والتي تفضي في نهاية المطاف إلى إنتاج الغذاء ضمن بيئة شبيهة بنظام الدورة الدموية، وقد وصفه المفوض العام للجناح، سعادة كاريل ريختر، بـ "البيئة الحيوية".

ويُجدر الذكر؛ بأن الجناح شُيّد من الفولاذ المُعاد استخدامه والقابل لإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى إمكانية استخلاصه لـ 1200 لتر من المياه الصالحة للشرب مباشرة من الهواء الخارجي، فضلا عن قدرته على توليد الطاقة الشمسية من الألواح الخارجية إلى جانب استخدامه للمياه والطاقة لتغذية ودعم المزرعة العمودية المخروطية المذهلة الواقعة في قلب الجناح.