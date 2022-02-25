«تقدير» تكرّم بناة إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، احتفت جائزة «تقدير»، في نسختها الخاصة، بالأداء المتميز لعدد من المقاولين ومزوّدي الخدمات الذين أظهروا التزاماً مستمراً بضمان رفاهية العمال، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

وكرّمت هذه النسخة الخاصة من الجائزة عدداً من الشركات التي قامت بدور رائد في الارتقاء بعلاقات العمل، ما يرسخ مكانة دبي موطناً للعديد من جهات العمل الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة.

9 فئات

ووُزّعت الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين في 9 فئات مختلفة للجائزة خلال الحفل الذي استضافه مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي، وذلك في حضور كل من معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، رئيس جائزة تقدير، والمقدم خالد إسماعيل، الأمين العام لجائزة تقدير، بالإضافة إلى قيادات رفيعة وعاملين من جهات حكومية مختلفة، ومقاولي إكسبو 2020 دبي، وممثلين للعديد من المشاركين الدوليين في إكسبو.

وكرّمت هذه النسخة الاستثنائية من جائزة «تقدير» السنوية عدداً من الشركات والأفراد تقديراً لما أظهروه من تفانٍ مستمر وتمسكهم، روحاً ونصاً، بمعايير إكسبو لضمان رفاهية العمال، حيث يرتبطون جميعاً بعقود مع جميع الموردين ويخضعون لتقييم مستمر وصارم على يد فريق رفاهية العمال بإكسبو 2020 دبي وجهات خارجية مستقلة.

تراث خالد

وقالت معالي ريم الهاشمي: «يسعدنا أن نشارك جائزة «تقدير» في هذا الاحتفال الذي يجسّد ما يمكن إنجازه عندما نحرص على تقدير بعضنا البعض كإخوة في الإنسانية ومساهمين في مسيرتها، ونسعى لبلوغ هدفنا الأسمى. إن التعاطف والتضامن والإصرار والتميز الشخصي والمهني والرعاية كلها صفات تمكّننا من البناء على نحو أفضل وأكثر إنصافاً واستدامة».

وأضافت: «إن تراثنا سيظل خالداً ليس في المباني التي نشيّدها فحسب، بل وفي تلك الروح التي نتحلى بها، وفي إسهاماتنا البنّاءة في معايير الصناعة العالمية وتوقعاتها ونتائجها. وما نأمله كمؤسسة هو أن يشعر جميع الشركات والأفراد الذين تمثلونهم اليوم بأسمى معاني الفخر والاعتزاز بما تم إنجازه، وأن تصبح جميع المهارات والخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال المسيرة التي خُضناها معا جزءاً لا يتجزأ من إرث إكسبو الخالد والملهم لجميع القوى العاملة في المستقبل».

من بين الشركات الفائزة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط ش.ذ.م.م، ومجموعة النابودة للإنشاءات ذ.م.م، وخدمات أمريل ذ.م.م، وخدمات فارنيك ش.ذ.م.م، وشركة لينغ أورورك الشرق الأوسط القابضة المحدودة، ومشروع جاكوبس ميس، وشركة بروسكيب ذ.م.م، وشركة إي إف إس لإدارة المرافق ذ.م.م.

وشركة إى إس جي ميدل إيست ذ.م.م، وشركة أليك للهندسة والمقاولات ذ.م.م، وشركة برولاب ديجيتال ذ.م.م، وهي بمثابة تجسيد لشمولية وتعدد وتنوع المقاولين ومزودي الخدمات المساهمين في إقامة أول إكسبو دولي تشهده المنطقة، بما في ذلك بناء وصيانة موقع الحدث الدولي على مستوى عالمي، والذي امتدت مساحته إلى 438 متراً مربعاً، واستقبل حتى الآن ما يقارب 15 مليون زائر.

ومُنِحَت الشركات الفائزة أيضاً البطاقة الذهبية للشركات المتميزة من تقدير، في حين حصل العاملون فيها على بطاقة التميز الزرقاء من تقدير، تقديراً لتفانيهم في اتباع معايير الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

تميّز عمالي

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: «سعداء بتكريم جائزة تقدير لنخبة من الشركات المتميزة وأبطالها من العمال المجتهدين، الذين لعبوا دوراً أساسياً في بناء صروح إكسبو 2020 دبي». وأضاف اللواء عبيد: «وضمن إطار جهودها لبناء أفضل العلاقات بين الشركات والعمال، أطلقت جائزة تقدير بطاقات التميز العمالي التي ستوفر على الشركات والعمال المتميزين عشرات ملايين الدراهم سنوياً على شكل حوافز حكومية وحسومات توفرها أكثر من 60 مؤسسة ومحلاً تجارياً عاملاً في دبي.

هذا ما سوف يستفيد منه أكثر من 61 ألف مهندس وعامل، يعملون ضمن الشركات الـ 13 المتميزة التي تم تكريمها تقديراً لمساهمتها في بناء صروح إكسبو 2020 دبي».

من جانبه، قال المقدم خالد إسماعيل: «حققت جائزة تقدير إنجازات متعددة منذ انطلاقها في العام 2016 على طريق تعزيز العلاقات بين الشركات والعمال بفضل رؤيتها وأهدافها والدعم الكبير الذي حصلت عليه من العديد من الجهات الحكومية على شكل حوافز وحسومات أسهمت في تشجيع المزيد من الشركات على المشاركة بالجائزة التي يستفيد من تسهيلاتها أكثر من 140 ألف عامل لغاية الآن».

وأضاف: «دعم إكسبو 2020 لمبادرتنا الهادفة إلى تكريم العمال الذين أسهموا في بناء مشاريع هذا الحدث العملاق، عزز جهودنا المشتركة للمضي قدماً على طريق تعزيز سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل».

«معاً أفضل»

وتعد المنح والمكافآت إحدى الركائز الست لاستراتيجية إكسبو 2020 «معاً أفضل»، التي تعد بمثابة نهج إيجابي قائم على قيم رفاهية العمال وصحتهم وسلامتهم، ويشجع هذا النهج حالياً بالفعل على حدوث تحول في تشكيل السلوكيات، ويضع معاييرَ جديدة لها، وتضمنت جهود إكسبو أيضاً إطلاق «ووركر كونكت»، وهو تطبيق متعدد اللغات يُمَكِّن العمال من الاطلاع على المعلومات المحدثة بشأن حقوقهم العمالية.

ويقدم تدريباً مكثفاً في مجال الصحة والسلامة للعاملين في إكسبو 2020 بالتعاقد مع وسيط، ومقاوليه من الباطن على جميع مستويات الأقدمية والدرجات الوظيفية، ويتوفر بصياغات ولغات متنوعة، وتتضمن مساعي إكسبو 2020 كذلك الالتزام بالعمل مع مراجعين من جهات خارجية وهيئات تنظيمية، من بينها مجلس السلامة البريطاني الرائد في هذا المجال، من أجل ضمان سير جهوده وفق أفضل الممارسات الدولية.