قبرص تستعرض قوة موقعها الاستثماري

المصدر: دبي - وام

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احتفلت جمهورية قبرص بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي بحضور الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.



تابع الحضور الحفل الرسمي الذي شهد عرضاً موسيقياً من الفلكلور التقليدي لقبرص. ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالرئيس أناستاسيادس فور وصوله موقع الحدث الدولي.



وقال الرئيس نيكوس أناستاسيادس: «يمثل إكسبو 2020 دبي، كونه أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نقطة انطلاق مذهلة للثقافات والأفكار وتعزيز العمل العالمي الجماعي في مواجهة العديد من التحديات التي يجب علينا معالجتها في مجالات مثل الاستجابة للطوارئ الصحية والزراعة الذكية والأمن الغذائي والأمن السيبراني وتغير المناخ والسلامة البحرية ومصادر الطاقة البديلة».



وأضاف: «أدعوكم جميعاً إلى الجناح القبرصي الذي يجسد أحد أبرز الخصائص ونقاط القوة في بلدنا، فموقعنا استراتيجي على مفترق طرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ما يسلط الضوء على إمكاناتنا لاستكشاف أوجه التآزر ذات المنفعة المتبادلة في مجالات مثل التعليم والفنون والثقافة وفن الطهو والسياحة والأعمال والاستثمار».



من جانبه قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «تسلط مشاركة قبرص الضوء على موقعها المركزي وما تتمتع به من قدرات تؤهلها لأن تكون مفترق طرق حقيقياً في عالمنا المعاصر، بينما تؤكد على تراثها الثري والفرص الهائلة التي توفرها كوجهة مميزة للأعمال والاستثمار والسياحة».



وأضاف: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات مميزة مع جمهورية قبرص، ترتكز على قيم الصداقة والاحترام المتبادل، ونتطلع إلى استكشاف فرص لمزيد من التعاون في المجالات التي تحظى بأهمية لدى بلدينا، كالتعليم والتبادل الثقافي، بما يؤسس لعلاقات راسخة ودائمة بين الشعبين الإماراتي والقبرصي».



وقد استقبلت الأوركسترا السيمفونية القبرصية الضيوف بأداء استند إلى رقصات وأغانٍ تقليدية يتم أداؤها على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.



وعقب الاحتفال الرسمي في ساحة الوصل قام الوفد بجولة في الجناحين القبرصي والإماراتي قبل التوجه إلى جناح القيادة، حيث عقد اجتماع وتم التوقيع على اتفاقيات ثنائية.



وعلى مدار اليوم أقيمت عروض شعبية تسلط الضوء على ثقافة قبرص وتقاليدها، وذلك على منصات البحر والأرض والشمس في إكسبو 2020 دبي.



ويقع جناح قبرص في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي، ويعرض أفضل ما في الثقافة والتراث والتكنولوجيا التي تمتلكها الدولة، ويركز على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزيرة على مفترق طرق ثلاث قارات، ويبرزها كمكان مثالي للزيارة والعيش وممارسة الأعمال التجارية.