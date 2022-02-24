«سيتيزن 2030»مساهمة طلابية في الحلول الذكية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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شارك أكثر من 400 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية بمدرسة جيمس فازندرز المزهر بمشروع مبتكر مستلهم من إكسبو 2020 دبي والتفكير الحاسوبي تحت عنوان «سيتيزن 2030»، حيث أمضوا أسبوعاً حافلاً بورش عمل متخصصة في أرجاء إكسبو وأجنحتها المشاركة في المعرض لاستخلاص الأفكار التي من شأنها المساهمة في جهود جعل دبي الوجهة الأكثر استدامة في العالم.



ويتيح هذا المشروع حلولاً مبتكرة، منها نظام الري الذكي، فضلاً عن منظومة النقل الذكي التي تركز على التخلص من الانبعاثات الكربونية واستخدام السيارات الكهربائية والشواحن الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة المتجددة.



وتم تنظيم المشروع على أربع مراحل، وهي التفكيك، وتحديد الأنماط، والاستخلاص، واللوغاريتمات. تقوم المرحلة الأولى، وهي التفكيك، على قيام الطلبة بتقسيم المفاهيم المختلفة للحياة في المدينة والتركيز على مدن عالمية شهيرة، حيث يتم ذلك من خلال عدة نواحٍ في الماضي والحاضر والمستقبل وفق أهداف وتراكيب وثقافات إنسانية والاقتصاد، وغيرها.



أما المرحلة الثانية، شملت التعرف على أنماط واتجاهات متماثلة من البيانات، والعينات، والتجارب السابقة، ونماذج معروفة لحلول ناجحة، وقام الطلبة في هذه المرحلة بإجراء عملية بحث كاملة حول ست مدن في العالم وذلك بهدف الوقوف على الأنماط والمميزات والتحديات المشتركة في مجالات المناخ، والنمو السكاني، والتكنولوجيا والابتكار، والبنية التحتية، والاقتصاد، والحياة الاجتماعية، والثقافة.



وجرت المرحلة الثالثة حول استخراج المعلومات الأكثر ملاءمة واستخلاصها والتي يمكن الاستعانة بها للتوصل إلى حل أو مخرجات معينة، وقام الطلبة بالتصويت للمدينة التي يرغبون بالتركيز عليها، ومن ثم العمل على استخلاص أفكار مبتكرة لدبي من خلال الاستفادة من نماذج المدن التي اختاروها.



أما المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي اللوغاريتمات، فقائمة على ابتكار حلّ من خلال تنظيم التعليمات في نسق يتيح تطبيقها على أرض الواقع.



وقال أكرم طارق، مدير مدرسة جيمس فاوندرز المزهر: «إن إكسبو قدم لطلابنا أفكاراً متنوعة، حيث أتاح لهم فرص التعلم وتطوير مهاراتهم في التفكير الحاسوبي، والتعرف على سبل استخدام التكنولوجيا والروبوتات خلال مسيرتهم التعليمية، ولا شك أن هذه الجهود تزودهم بالإمكانات اللازمة ليحصلوا على تعليم عالي الجودة، مما يقودهم إلى تحصيل أكاديمي مميز.



وأضاف،»هدفنا أن يتعلم طلابنا المهارات بطريقة استراتيجية لرفع كفاءتهم استعداداً للمرحلة الجامعية والحياة العملية والحياتية أيضاً، فنحن حريصون على إعدادهم ليكونوا مبدعين في حل المشكلات ومتمرسين تقنياً لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم«.



من جانبها، قالت صبا عدنان، مديرة الابتكار والتكنولوجيا في جيمس فاوندرز المزهر»استلهم الطلبة تصميم مشروع «سيتيزن 2030» من جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، فقد ضم المشروع مجموعة من الطلبة من خلفيات ثقافية ومعرفية متنوعة، لبلورة حلول مبتكرة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم بحلول العام 2030، وبالتالي القيام بدور فاعل كمواطنين داعمين لمستقبل مدينتهم.