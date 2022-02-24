رئيس ألمانيا الاتحادية يزور اكسبو 2020 دبي مطلع مارس

المصدر: دبي- بشار باغ

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أعلن جناح ألمانيا في إكسبو 2020 دبي أن فرانك فالتر– شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وعقيلته سيزوران الجناح مطلع شهر مارس المقبل برفقة وفد من قادة الأعمال ووسائل الإعلام.

وتتزامن الزيارة مع مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات.

وتشارك جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية المُقام في إكسبو 2020 دبي بجناح يرفع شعار "ملتقى ألمانيا" ويقع فب منطقة الاستدامة ويعد من أضخم الأجنحة الدولية المشاركة في الحدث العالمي.

ويضم الجناح عدة اقسام تشمل مختبرات للطاقة ومدينة المستقبل والتنوع البيولوجي، ويتم من خلالها عرض عشرات من الابتكارات الألمانية التي تخدم في تعزيز الاستدامة، ومن أبرزها الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة وتقنيات استدامة إنتاج الغذاء، فضلاً عن أفكار تتعلق بمدن المستقبل العملاقة، فيما

يتميز الجناح بإشراك زواره في تجارب تقربهم من فكرة الاستدامة عن طريق المعايشة العملية.

ويحاكي الجناح الألماني المُقام في منطقة "الاستدامة" تصميم الحرم الجامعي، في تجسيد للأفكار التي يحتويها وتركز بصورة أساسية على العلم والمعرفة والتطور التكنولوجي والبيئة البحثية والابتكارية مع الاهتمام بتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.