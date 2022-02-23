الفنان ساشا جعفري يكشف تفاصيل المهمة في «إكسبو»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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كشف الفنان البريطاني ساشا جعفري عن إنجازه أول عمل فني مادي، سيتم وضعه على سطح القمر تحت عنوان «معاً ننهض – مع ضوء القمر»، في فترة استغرقت 12 شهراً، وذلك بالتنسيق مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، التي عملت على مدار السنوات السبع الماضية على مشروع لإرسال صاروخ تجريبي غير مأهول إلى سطح القمر خلال العام 2022.

وأوضح ساشا جعفري أن هناك قطعة واحدة فقط ستهبط على القمر، وبعد ذلك ستخرج سلسلة NFT من تلك اللوحة المادية، وهي عبارة عن سبيكة من الألمنيوم مع الذهب ستدوم إلى الأبد على سطح القمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بجناح الولايات المتحدة الأمريكية «المشارك في فعاليات المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي»، للكشف عن تفاصيل الجهود الرامية إلى وضع العمل الفني الرسمي الأول على سطح القمر، في إطار مبادرة «خدمات الحمولات التجارية القمرية» التابع لوكالة الفضل الأمريكية «ناسا». وسوف يتحوّل موقع الهبوط، حيث سيتم وضع عمل ساشا جعفري الفني، إلى معلم تراثي فضائي «محفوظ» إلى الأبد.

وقال: إن الوكالة تواصلت معه قبل عام، لمعرفة ما يمكن فعله لإنشاء قطعة فنية يمكن أن ترسل إلى الفضاء، وعمل عليها بشكل ملائم، مركزاً على المجالات الأربعة، التي شعر أن العالم يحتاج إلى التركيز عليها، منها التعليم والصحة والاستدامة والمساواة للجميع.

وتابع: جميع الاهتمامات الخيرية لعالمنا ومستقبلنا تعتمد على التركيز على تلك الركائز الأربع، مع ذلك يمكننا في الواقع المساعدة في تغيير كوكبنا مع هذه المهمة.

وأوضح أنه يقوم بإنشاء سلسلة الرموز غير قابلة للاستبدال (NFT) الخيرية، التي ستساعد البشرية على استكشاف الفضاء.

ومن المقرر أن يتم تثبيت هذا العمل الفني على سطح القمر في وقت لاحق من العام الجاري بواسطة «سبايس بيت»، وهي شركة متخصصة في العمل على تطوير تكنولوجيا لاستكشاف الفضاء، بالتعاون مع «أستروبوتيك تكنولوجي»، وهي شركة توفر خدمات توصيل شاملة للحمولات المتجهة إلى القمر. أما «سيلينيان»، وهي شركة رائدة متخصصة في إدارة الفن في الفضاء، فقد تولّت الجانب الفني الإنساني من هذه المهمة الطموحة.

استخدم جعفري صفيحة ذهبية من الألمنيوم الصالح للاستعمال في صناعة المركبات الفضائية بمثابة قماشة، من أجل أن يكون العمل الفني قابلاً للتكيّف تماماً مع ظروف القمر، ويستمر إلى الأبد على سطح هذا الكوكب.