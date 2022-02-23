«الفوسبول».. 24 فريقاً تتنافس على كأس إكسبو

المصدر: دبي - علي شدهان

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يعيش عشاق لعبة كرة القدم المتعارف عليها بـ«الفوسبول» من زوار إكسبو 2020 دبي، لحظات مرح عفوية أمام جناح الأرجنتين في الحدث الدولي، في أجواء تنافسية ممتعة على بطولة كأس إكسبو، وفي محاكاة قريبة جداً من لعبة كرة القدم المعروفة للجميع، من حيث تطبيق قوانين اللعب، وآليات التصفيات، واحتساب فرص التأهل إلى الأدوار الحاسمة من البطولة.

24 فريقاً

ويشارك في منافسات بطولة كأس إكسبو لـ «الفوسبول»، 24 فريقاً تمثل أجنحة دول مشاركة في إكسبو 2020 دبي، من بينها فرق تمثل أجنحة 3 دول عربية، هي لبنان وموريتانيا والسودان، إضافة إلى فريقين يمثلان جهتين مشاركتين في المعرض، هما مركز الزوار ومتحف إكسبو العالمي.

وبتعريف مبسط، لعبة «الفوسبول»، «FOOSBALL»، أو «بيبي فوت»، هي كرة قدم تُلعب مبارياتها من قبل لاعبين اثنين أو 3 أو 4 لاعبين لكل فريق في المباراة الواحدة، يحركون مجسمات لاعبين على سطح طاولة مستطيلة الشكل، يصوبون بأقدامهم كرة باتجاه مرمى كل فريق سعياً إلى تسجيل الأهداف وإحراز الفوز، ومن دون حارس مرمى، حيث يقوم أي من مجسمات اللاعبين، بلعب دور حامي العرين، فيما يقوم بقية اللاعبين، بتنفيذ الأدوار الأخرى في لعبة كرة القدم المعروفة، دفاع ووسط وهجوم.

6 مجموعات

وتم تقسيم الفرق المشاركة في كأس إكسبو لـ«الفوسبول» أمام جناح الأرجنتين في إكسبو 2020 دبي، إلى 6 مجموعات، تضم الأولى فرق، الأوروغواي وسلوفاكيا وبادن فورتمبيرغ وموناكو، والثانية تضم فرق، فيتنام والكاميرون وكندا وفنزويلا، فيما تضم المجموعة الثالثة فرق، بنما ونيجيريا ومركز الزوار ومتحف إكسبو العالمي.

أما المجموعة الرابعة في كأس إكسبو لـ «الفوسبول»، فتضم فرق، أندورا وكوت ديفوار وألمانيا والبرتغال، فيما تضم الخامسة فرق، بروتوكول المعرض وأمريكا والأرجنتين وأنغولا، بينما تضم المجموعة السادسة فرق، تايلاند ولبنان والسودان وموريتانيا.

الأدوار الحاسمة

وبعد خوض الفرق المشاركة غمار التصفيات الأولية من بطولة كأس إكسبو لـ «الفوسبول»، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست إلى الأدوار الحاسمة، إضافة إلى أفضل فريقين حققا أعلى رصيد من النقاط في مرحلة التصفيات الأولية.

وتقام جميع مباريات بطولة كأس إكسبو لـ «الفوسبول» خلال أيام الأسبوع بين الساعة 3 و5 مساءً، مع إتاحة فرصة تغيير موعد أي مباراة عند الضرورة، بالتنسيق والترتيب المسبق مع الجهة المنظمة للبطولة، والفريق المنافس، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من المرونة والمرح لعموم عشاق لعبة «الفوسبول» في العالم.