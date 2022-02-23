2140 طالبة من جامعة الإمارات يزرن «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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نظم قطاع شؤون الطلبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الرحلات لزيارة فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، حيث بلغ إجمالي الطالبات الزائرات للمعرض 2140 طالبة من مختلف الكليات.

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائبة المشاركة لشؤون الطلبة، أن تلك الرحلات تأتي في إطار المشاركة الفاعلة من قبل جامعة الإمارات في معرض إكسبو، كحدث ثقافي وعلمي واقتصادي عالمي مميز يتيح للطلبة الاطلاع على مخرجات تقنيات العصر في مختلف مجالات الحياة العلمية والعملية كونه نافذة يطلع بها الطلاب على العالم لاستشراف آفاق المستقبل والتعرف على حضارات وثقافات الشعوب، وتعزيز التواصل الحضاري وإيصال رسالة للعالم بأن دولة الإمارات باتت في مقدمة دول العالم برؤية مستقبلية استثنائية.

وأشارت عائشة الفلاحي - خبير في مكتب النائب المشارك لشؤون القبول والتسجيل والمسؤولة عن فريق العمل - إلى أن إدارة الجامعة قامت بوضع جدول زمني للزيارات العلمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي» بمعدل زيارتين كل أسبوع، حيث تضم كل زيارة قرابة 150 طالبة من كل الكليات، وبلغ إجمالي الزائرات 2140 طالبة، وسوف تستمر الإدارة بتسيير الرحلات الأسبوعية لغاية نهاية شهر مارس المقبل.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن بزيارة المعرض، لما لذلك من أثر لإثراء الحياة الجامعية وإتاحة الفرصة لهن للتعرف على منجزات وحضارات الشعوب من الدول المشاركة، حيث يحمل المعرض رسالة حضارية وثقافية للعالم.