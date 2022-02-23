أسبوع مليوني جديد 1.261.877 زيارة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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سجل «إكسبو 2020 دبي» رقماً قياسياً جديداً في عدد الزيارات الأسبوعية بمليون و261 ألفاً و877 زيارة ليرتفع مجموع الزيارات إلى 14.719.277 خلال 20 أسبوعاً (144 يوماً)، من افتتاح الحدث العالمي في الأول من أكتوبر الماضي وحتى 21 فبراير الجاري، مواصلاً بذلك نجاحه في جذب الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار للاستمتاع بفعالياته وعروضه الترفيهية المتنوعة.

وشهدت أعداد الزيارات زيادة بنسبة 128% في غضون الأسابيع الـ6 الماضية، فيما سجلت الزيارات الدولية ارتفاعاً يقدر بـ19%، وسط توقعات بمواصلة أعداد الزيارات في الارتفاع مع دخول الحدث العالمي آخر 40 يوماً قبل اختتامه في 31 مارس المقبل، وفي ظل استمرار «إكسبو» استقطاب الأسماء العالمية الشهيرة في مجال الفن والثقافة والرياضة والفعاليات الآسرة التي سيعلن عنها تباعاً في الأسابيع المقبلة.

كما سجلت الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية لـ«إكسبو» زيادة قياسية تقدر بـ24 مليون زيارة مقارنة بالأسابيع السابقة، ليصل مجموعها إلى 145 مليون زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة لايف.

عوامل

وأكدت شونا ماكغي نائبة رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي أن هناك عدة عوامل أسهمت في تسجيل الرقم القياسي الجديد في عدد الزيارات الأسبوعية، وأبرزها التذكرة الموسمية بقيمة 50 درهماً واستئناف الرحلات المدرسية إلى الحدث الدولي، إضافة للعديد من الفعاليات المتنوعة التي جذبت الزوار، على غرار أسبوع التنس العالمي وحفل فرقة كولدبلاي الذي أُقيم 15 فبراير ضمن حفلات سلسلة أمسيات خالدة في إكسبو 2020 دبي، وهو الحفل الذي وحّد الحدث الدولي من خلاله ما بين الأهداف المشتركة للإمارات والفرقة البريطانية الشهيرة، والتي تتمحور في نشر الإلهام والوعي بالمناخ وقيادة عجلة العمل للحفاظ على كوكبنا، دعماً لبرنامج الإنسان وكوكب الأرض في إكسبو 2020، وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ابتكارات

من جهته أوضح محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي أن دخول الحدث العالمي آخر 40 يوماً على اختتامه دفع بالكثيرين لاغتنام الفرصة الأخيرة لاكتشاف ما تقدمه الدول المشاركة من ابتكارات والاستمتاع بفعالياته المتنوعة التي تستهدف مختلف الأعمار، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي وجهة متميزة للعائلات لقضاء أوقات ممتعة وتذوق أشهى الأطباق العالمية.

وصرح الأنصاري أن الحدث سجل في الأسابيع الأخيرة عدداً كبيراً من زيارات الطلبة، كما كررت العائلات زياراتها مرات عدة على مدار العطلة المدرسية، وذلك بفضل العروض الجديدة المخصصة للأطفال، فضلاً عن برنامج عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى الفعاليات المقامة ضمن برنامج نجوم المستقبل في إكسبو 2020 في ساحة الوصل.

رؤساء الدول

ويواصل الحدث العالمي استقبال رؤساء الدول والحكومات والوفود الرسمية، إذ ترأس الدكتور لويس لاكالي بو رئيس جمهورية أوروغواي الشرقية، احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو، والذي أقيم في 21 الجاري، كما رحب الحدث الدولي الأكبر على الإطلاق برؤساء دول آخرين ومن بينهم أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، يوم الأربعاء (16 فبراير)، وسيلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، يوم السبت (19 فبراير). وشملت قائمة البلدان التي احتفلت بأيامها الوطنية في إكسبو 2020 على مدار الأسبوع الماضي، الدنمارك (17 فبراير)، وكوسوفو (17 فبراير)، وجامايكا (18 فبراير)، وصربيا (15 فبراير)، وتضمنت احتفالاتها تقديم عرض موسيقي خاص أحياه عازف الكمان صاحب الشهرة العالمية ستيفان ميلينكوفيتش وفريقه من عازفي الآلات الوترية سترينغ فيرتوسو، المعروف باسم فريق صربيا.

وشهد اليوم ذاته استضافة جناح صربيا نجم التنس الفائز بلقب البطولات الأربع الكبرى 20 مرة نوفاك ديوكوفيتش، قبيل انعقاد ورش عمل تديرها منظمته الخيرية؛ فيما قدم زملاؤه في اللعبة من الأبطال الدوليين من عالم تنس الرجال والسيدات، أمثال جون ماكنرو، وكيم كلايسترز، وريتشارد كراجيسك، مشهداً آسراً وحابساً للأنفاس في وقت لاحق من الأسبوع، إذ خاض هؤلاء الأبطال مباريات فردية ومزدوجة في ساحة إكسبو الرياضية، يومي السبت والأحد (19-20 فبراير).

فعاليات رياضية

واستمرت الفعاليات الرياضية البارزة التي ينظمها الحدث الدولي بانتظام، إذ شهد الأحد الماضي زيارة مجموعة من لاعبات نادي مانشستر سيتي لكرة القدم للسيدات وهن إسمي مورغان، وكارين باردسلي، ولورا كومبس، اللواتي عقدن مقابلة مباشرة في جناح المرأة، بهدف إلهام الجيل القادم من اللاعبات الإناث، وتحدثن فيها عن مبادرتهن التي حملت عنوان الأهداف نفسها، وأقيمت هذه الفعالية في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه إكسبو 2020 دبي للمرأة، إذ يتأهب الحدث الدولي للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، عبر استضافة برنامج متنوع من الفعاليات يمتد 3 أيام، بما فيها فعالية تجمع عدداً من القياديين العالميين في شتى المجالات، لتسليط الضوء على المساواة بين الجنسين تحت شعار #كسر_ التحيّز.

وشهد الخميس الماضي انطلاق أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش في إكسبو، في الفترة من (17 ــ 23 فبراير)، وهو الأسبوع الأحدث ضمن أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها برنامج الإنسان وكوكب الأرض، ويمثل منصة تجمع صنّاع التغيير والمبتكرين وأصحاب المصلحة على امتداد سلسلة القيمة الغذائية العالمية، لتسليط الضوء على نظم الغذاء الأكثر إنتاجية، والأكثر شمولية والمستدامة بيئياً، والقادرة على الثبات وتوفير أنظمة غذائية صحية ومغذية للجميع.

حفلات موسيقية

وتضمنت أبرز الفعاليات الموسيقية حفلاً أحيته المغنية الفلبينية، مويرا ديلا توري، التي أبهرت جمهور منصة اليوبيل، يوم الاثنين الماضي، بينما أحيت فرقة جنون، وهي فرقة من رواد الروك الصوفي وترجع أصول أعضائها إلى باكستان ونيويورك، حفلة روَت عطش عشاق هذا الفن في مركز دبي للمعارض في 18 فبراير. وشهدت الأمسية نفسها أداء لمنسق الأغاني الدي جي هاني، المعروف بموسيقاه متنوعة الأنماط، وأدائه الصاخب الذي أثار حماس جمهور منصة اليوبيل.

ووسط أجواء أشعلت منصة حديقة اليوبيل، أحيت المغنية الهندية شريا غوشال، إحدى المطربات الأكثر شهرة في الهند، حفلها الساهر بأداء مجموعة من أغاني بوليوود المفضلة، يوم السبت (19 فبراير)، فيما حظي الجمهور بفرصة فريدة للاستمتاع بالموسيقى الباكستانية، التي قدمها لهم أسطورتا الموسيقى الباكستانية شفقت أمانت وحديقة كياني، في مركز دبي للمعارض يوم الأحد (20 فبراير). ووسط حشد كبير من جمهورها ومحبيها، استضافت منصة اليوبيل حفلاً مذهلاً أحيته نجمة بوليوود الشهيرة والممثلة وعارضة الأزياء والراقصة والمغنية والمنتجة الكندية نورة فتيحي.

وما زالت سماء إكسبو دبي تلمع بأبرز النجوم، إذ تستعد أسطورة موسيقى الجاز، الفنانة الكندية ديانا كرال، لاصطحاب الجماهير في رحلة على أجنحة الموسيقى في حفل ستحييه في ساحة الوصل 19 مارس.

كما تستمر أجنحة الدول العربية بالاستئثار بنصيب الأسد من أعداد الزيارات، بما فيها أجنحة مصر، والمغرب، وفلسطين، والسعودية، والإمارات.