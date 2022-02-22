سانت لوسيا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو

المصدر: البيان

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الدكتور إرنست هيلير نائب رئيس الوزراء ووزير السياحة والاستثمار والصناعات الإبداعية والثقافة والإعلام في دولة سانت لوسيا، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في إكسبو 2020 دبي، احتفال دولة سانت لوسيا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي من البلدين الصديقين وعدد من أبناء الدولة الكاريبية في الدولة.



بدأت مراسم الاحتفال برفع علمي دولة الإمارات ودولة سانت لوسيا على منصة الأمم في ساحة الوصل، ثم عزف النشيد الوطني للبلدين. وتخلل الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الغنائية والاستعراضية الراقصة المفعمة بالحيوية والحماس تحت عنوان "هذا موطن جزيرتي"، على وقع نغمات موسيقى السوكا والدينيري، وشِعر ديريك والكوت، الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1992.



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: "يدعونا جناح سانت لوسيا في إكسبو 2020 دبي للتعرف على التقدم الذي أحرزته الدولة في عدد من الحقول مثل السياحة، وحفظ التراث الثقافي، فضلا عن سعيها لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي يمكنها المساهمة بشكل فعّال في تحقيق الرؤية الوطنية للبلاد".



وأضاف"نحن فخورون باستضافتنا لسانت لوسيا، بصفتها شريكا نشطا ودولة صديقة من دول البحر الكاريبي، ونتطلع قدما للعمل معا عن كثب، لاستكشاف المزيد من فرص التعاون بين الدولتين، لتحقيق إنجازات تصب في صالح دولتينا وشعبينا".



ومن جانبه، قال معالي الدكتور هيلير:"يشرفنا أن نتبادل الحب الكاريبي للدفء العربي، ونقدم هدايا التفاهم من خلال مشاركة أفضل ما في ثقافتنا، ومشاركة الفرح مع الابتهاج الإبداعي والاحتفال بكل ما يتحدث عن إنسانيتنا المشتركة؛ فقد أتينا من بعيد، من خارج أرخبيل الأنتيل، حاملين رسالة أمل للبشرية ونداء لتواصل العقول وصُنع مستقبل مستدام من أجل عائلتنا البشرية".



وأضاف معاليه: "طموحنا المعاصر في سياق التحدي المتمثل في الحصول على تمويل التنمية والاستثمار المحدود وشروط التجارة هو بناء مستقبل مستدام يمكن أن يضمن مستويات معيشية حضارية لمواطنينا".



يقع جناح سانت لوسيا في منطقة الفرص؛ ويعرض الجناح التنوع الحيوي المذهل والثروة الطبيعية في الجزيرة الكاريبية؛ يضم الجناح أيضا مجموعة من القطع الأثرية والعروض الثلاثية الأبعاد والمنحوتات والأعمال الفنية التقليدية واللوحات والكتب، التي تنقل للزائر إحساسا بماضي سانت لوسيا؛ يُسلّط الجناح الضوء أيضا على السياحة البيئية والتصنيع الدائري في هذا البلد.



تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا مميزة للاحتفال بالمشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، حيث تُسلط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم، وتستعرض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها الكلمات الترحيبية والعروض الثقافية.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022؛ ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في صُنع عالم جديد، في احتفال بالإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة يمتد لستة أشهر.