حكاية بولندا تجذب مليون زائر في إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطب جناح بولندا في إكسبو 2020 دبي، أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه في موقع الحدث الدولي الكبير.

وتتمحور قصة تصميم جناح بولندا حول دلالة موضوع مشاركتها في إكسبو 2020 دبي وهو: «بولندا: إبداع وحيه الطبيعة»، ويروي الجناح حكاية بولندا في خمسة أجزاء، كلٌ منها متمثل في منطقة من مناطق مبنى الجناح الـ5، ويمكن استكشاف هذه الحكاية عبر سلسلة من التجارب.

ويشبه الهيكل الخشبي لجناح بولندا في تصميمه الأشجار، ويضم منحوتة متحركة تمثل هجرة الطيور على نطاق واسع من بولندا إلى العالم العربي. يسلط الجناح الضوء على الروابط العالمية المتنوعة للبلاد، فضلاً عن دورها باعتبارها منتِجاً رائداً للسلع، ويهدف إلى إلهام العالم وإطلاعه على حلول متعددة من أجل مستقبل واع ومستدام.

إبداع وحيه الطبيعة.

وإلى جانب الخشب، يتزين الجناح البولندي بأشكال زجاجية وفضية ونحاسية، ومجسمات السيراميك والصلب، كلها تحت شعار، بولندا استلهام الطبيعة، وبولندا بيت للإبداع، وبما يعكس الثقافة العريقة للبلد الأوروبي الشرقي، والتأكيد على أن الصناعة البولندية تمتاز بالجودة والحرفية والتركيز العالي على تقنيات البناء المستدام.

ويؤكد الجناح على أن بولندا بلد «بارع» في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي باستخدام التقنيات الخضراء، وإجادة بناء اليخوت، والزوارق والقوارب، وبما جعلها من بين مصنعي ومصدري الأثاث في العالم، مع الإشارة إلى أن تلك الصناعة تدر ملايين الدولارات على الشعب البولندي.

ويزخر الجناح البولندي بآلاف الصور والمجسمات الورقية لطيور مهاجرة من موطنها البولندي الأصلي، إلى مناطق أخرى من العالم، قد يكون من بينها العالم العربي، ومنه الإمارات، ما يشير إلى سعة امتداد بولندا وارتباطها الوثيق مع مختلف مناطق الكرة الأرضية.

وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى أن نصنع معاً عالماً جديداً في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.