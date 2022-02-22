أوركسترا الكونسرفتوار الإيطالية.. رحلة موسيقية بنكهة الجاز

المصدر: البيان

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اصطحبت أوركسترا كونسرفتوار الإيطالي الوطنية الشهيرة، جمهور إكسبو 2020 دبي، اليوم الإثنين، في رحلة شيقة عبر تاريخ الموسيقى الإيطالية الأصلية، حيث أبدعت الأوركسترا في تقديم الأغنيات النابولية وعزف ألوان من الموسيقى التصويرية الشهيرة لأعظم الملحنين الإيطاليين السينمائيين، بأسلوب موسيقى الجاز الفريد.



وبقيادة المايسترو الشهير بينو جوديس، افتتحت الأوركسترا الوطنية الإيطالية، حفلها الموسيقي، الذي أقيم على مسرح دبي ملينيوم في موقع الحدث الدولي، بمقطوعة مفعمة بالحيوية والإيقاعات السريعة، تبعها تقديم أغنية جماعية باللغة الإيطالية اشترك في أدائها أربع مغنيات إيطاليات، هن؛ سينورا دانييل، وآنا لاورا، وألساندرا أبودانسيه، وأليسا ماركنديالي، اللواتي تميزت أصواتهن بالعذوبة والقوة في الوقت نفسه.



وأشعلت المغنيات الإيطاليات أجواء الحفل بأدائهن المبهر على ألحان عازفي الأوركسترا البارعين، واستمتع الحاضرون بباقة مختارة من الأغنيات النابولية الساحرة للمغنيين وكتاب الأغاني الإيطاليين والموسيقى التصويرية لأفضل الملحنين الإيطاليين، واصطحبت الأوركسترا الجمهور في رحلة موسيقية مبهجة عبر تاريخ الموسيقى الإيطالية، بدءاً من فترة ما بعد الحرب حتى يومنا الحاضر.



تأسست (أوركسترا كونسرفتوار الإيطالي الوطنية) كمشروع تعليمي في عام 2016، وشاركت في تقديم سلسلة من الحفلات الموسيقية في إيطاليا وخارجها، بالإضافة إلى تعاونها مع فنانين مشهورين عالمياً، وتقدم الفرقة حفلاتها الموسيقية بأسلوب الجاز الذي يحافظ على الموسيقى الإيطالية الأصلية.