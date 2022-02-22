أيام البستنة.. فعاليات ممتعة اليوم في إكسبو.. انضموا إليها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، اليوم (الثلاثاءا) عدداً من الفعاليات الدولية والأنشطة الرياضية والثقافة والترفيهية الممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لسانت لوسيا

- 10:15، ساحة الوصل

- 11:15، إحاطة إعلامية، جناح سانت لوسيا

- 17:30-18:00، عرض أزياء اليوم الوطني لسانت لوسيا، جناح سانت لوسيا

- 21:30-23:00، أغنية هيلين – عرض ثقافي، مسرح دبي ميلينيوم



اليوم الوطني لشمال مقدونيا

-16:15، ساحة الوصل

- 19:05، مؤتمر إعلامي لجمهورية شمال مقدونيا، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة المؤتمرات الإعلامية

-المتحدثون في المؤتمر:

- معالي فاتمير بيتيكي، نائب رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الاقتصادية، وتنسيق الدوائر الاقتصادية والاستثمارات بجمهورية مقدونيا الشمالية

-معالي ناصر نوريديني، وزير البيئة والتخطيط العمراني



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش - اليوم السادس



-أيام البستنة "نهج النظام الإيكولوجي لإنتاج الغذاء"

- اكتشف حلولًا شاملة من هولندا لإنتاج الغذاء محليا في منطقة تعاني من ظروف مناخية صعبة

- 10:15-22:30، جناح هولندا



دعوة للتعرّف إلى مُبتكِر من برنامج إكسبو لايف

– سيلينا واموسي، سكند هارفست، ري-نوبل

-تعرف على مساهمات مميزة في قطاعي الزراعة المستدامة وتوزيع الغذاء من خلال مقابلة كل من:

-فرانسيس واموسي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيلينا واموسي في كينيا

-تشارلز ماكغيلتون، مؤسس في شركة سكند هارفست باليابان

-تينيا بينا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ري-نوبل بالولايات المتحدة الأمريكية

-13:30-15:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



تسليط الأضواء على أفريقيا | تسليط الضوء على منطقة الساحل: حلول التكيف مع المناخ لضمان أمن غذائي أكبر



- تسليط الضوء على الأنماط المتكاملة للجهود على نطاق واسع لتسريع وتيرة الرخاء والازدهار في منطقة الساحل من حيث الأمن الغذائي، وتطوير الطاقة، والتغذية، والحد من الجفاف والتصحُّر، ودور المرأة والشباب في استعادة سبل العيش الريفية

-14:00 – 17:00، ملتقى الشمال والجنوب



حلقة نقاشية عن الزراعة في ناميبيا:

-سعي ناميبيا لامتلاك اقتصاد أخضر

- تبرز هذه الفعالية سعي ناميبيا لامتلاك اقتصاد أخضر وإمكانات استثمارية في صناعة الاقتصاد الزراعية. ويشارك في حلقة النقاش مسؤولون من وزارة الزراعة، ومجلس الزراعة الناميبي، ومجلس ترويج الاستثمار الناميبي.

-14:00، جناح إستونيا

المجلس العالمي | غذاء للفكر: كيف سنأكل في المستقبل؟

-دعوة قادة الفكر، وأصحاب الرؤى وصُنّاع التغيير للتفكر في الطرق التي ستحدد بها الابتكارات في كيفية الزراعة واستهلاك الغذاء، ملامح النظام الغذائي والتغذية في العقود القادمة

- 16:00 – 18:00، جناح إيطاليا

فعاليات أخرى

أسبوع التنس (19 – 24 فبراير)

-تنس 360 | دوري السيدات

-09:30 – 17:30، ساحة إكسبو الرياضية

سلسلة الاستثناءات | مناقشات المبادرات الفنية والثقافية

- يتطلب بناء مجموعة فنية قوية توفر عامليْ الوقت والمعرفة. ندعوكم للاستماع إلى واحد من أكبر جامعي الأعمال الفنية في دولة الإمارات، سلطان سعود القاسمي، وهو صاحب مؤسسة بارجيل للفنون، فيما يحدثنا عن تجاربه

- 15:30 – 17:30، جناح المرأة

ماري فرانسيس ماسي وبول تيت



تتعاون المغنية ماري فرانسيس ماسي والعازف بول تيت، الماهر في استخدام آلات متعددة، في مجال تأليف الموسيقى منذ عام 2010. وقد تطور صوتهما بمرور السنين، غير أنهما اجتمعا على هدف واحد تمثل في "تقديم أفضل عرض ممكن"



17:30، جناح الولايات المتحدة



نادي إكسبو للكوميديا

-مع ذاكر خان، وأميت تاندون، وبيسوا كاليان راث

-يشارك مع ذاكر خان، الفائز بجائزة قناة "كوميدي سنترال" لأفضل كوميدي "ستاند أب"، كل من الكوميديين العالميين أميت تادون، وبيسوا كاليان راث، وبراشاستي سينغ، وأتول خاطري، في فعالية يستضيفها نيتين ميراني

-19:00-22:00، ساحة مركز دبي للمعارض



أمسية شمال أفريقيا | سلسلة موسيقى الشارع

-دعوة للاستمتاع بأمسية تشهد اجتماع أربعة نجوم مشهورين من شمال أفريقيا لتقديم عرض ساهر مدته ليلة واحدة فقط: لا تفوّتوا فرصة لقاء مغني البوب المغربي الدوزي، ومغني الراي الفرنسي الجزائري فضيل، والمغني وكاتب الأغاني التونسي مرتضى فتيتي، ومغني الراب التونسي نوردو

- 20:00 – 22:00، حديقة الاحتفالات



دي جاي أصيل | دولة الإمارات

-يُعد منسق الأغاني (دي جاي) أصيل واحدا من أفضل الموسيقيين العرب، حيث بدأ مسيرته الموسيقية في سن المراهقة، مستكشفا ضروبا مختلفة من الموسيقى في جميع أنحاء العالم، وهو اليوم يعد من أفضل منسقي الأغاني العصريين في دولة الإمارات

- 22:00 – 22:45، منصة اليوبيل



عفروتو

-تعود أصول مغني الراب المصري عفروتو إلى مدينة الإسكندرية، حيث ذاعت شهرته من خلال موسيقى الراب المفعمة بالحيوية

-22:45 – 23:30، منصة اليوبيل