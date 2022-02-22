رقم قياسي جديد لإكسبو.. 1.261.877 زيارة في أسبوع واحد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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سجل إكسبو2020 دبي رقماً قياسياً جديداً في عدد الزيارات الأسبوعية بلغ مليون و261 ألفا و877 زيارة ليرتفع مجموع الزيارات إلى 14.719.277 خلال 20 أسبوعا، منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية 21 فبراير الجاري، مواصلا بذلك نجاحه في جذب الزوار من مختلف الجنسيات والاعمار للاستمتاع بفعالياته وعروضه الترفيهية المتنوعة.

كما سجلت الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية لـ"إكسبو2020 دبي" زيادة قياسية تقدر بـ24 مليون زيارة مقارنة بالأسابيع السابقة، ليصل مجموعها إلى 145 مليون زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة "لايف من إكسبو.