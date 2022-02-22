عقود صدفية وخواتم من قطرات الماء في إكسبو

المصدر: البيان

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بدءاَ من الخواتم المصممة على شكل قطرة ماء، وصولاً إلى العقود الصدفية، إضافة إلى العديد من القطع التي صممها المبدعون بعناية لتمثل رمزاً للعلاقة مع البحر، وسائر مكونات الحياة البحرية التي تلهمهم، يعرض جناح البرتغال في إكسبو 2020 دبي، مجموعة من المجوهرات المبتكرة التي أطلقتها جمعية صناعة المجوهرات والساعات البرتغالية "إي أو آر بي"، على هامش أسبوع المجوهرات البرتغالي الذي ينظمه الجناح خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير، في موقع الحدث الدولي الكبير.

وكان الجناح قد استضاف، في وقت سابق، فعالية لإطلاق مجموعة من المجوهرات البرتغالية الخلابة، في إطار حملة عالمية جديدة بعنوان "ترافيسيا"، وتقدم المجموعة المستوحاة من البحر، عدداً من المجوهرات الرائعة والراقية؛ تم ابتكارها من المجوهرات والتي تحمل اسم "كروسينغز"، بالاشتراك مع خمسة مصنّعين من البرتغال وخمسة مشاهير برتغاليين بارزين في مجالات الفن والثقافة والرياضة وهم؛ الفنانة الموسيقية بلايا؛ وجوليانا بيزيرا؛ والمتزلج غوستافو ريبيرو وميش للمجوهرات؛ وعازف الغيتار غاسبار فاليرا؛ وفاريلو؛ المغنية وعازفة البوق جيسيكا بينا؛ وتافاريس 1922؛ والممثل رافائيل مورايس؛ وماجاجوياس.

يهدف إطلاق هذه الحملة العالمية الجديدة التي تروج لها جمعية /إي أو آر بي/، إلى تعزيز موقع البرتغال كصانعة دولية للمجوهرات، ولدعم الشركات الوطنية في انتقالها للصناعة الرقمية وحماية البيئة، دون إغفال القيم والصفات الجوهرية التي تميز هذا القطاع وهي "المعرفة والتقاليد والاستدامة"، وفقاً لما ذكرته الجمعية البرتغالية.

ويوفر جناح البرتغال المقام تحت شعار "عالم في بلد واحد"، والواقع في منطقة اليوبيل، فرصة ذهبية لزواره للتفاعل ومعرفة المزيد عن الموضوعات الرئيسية المتعلقة بمشاركة البرتغال، بما في ذلك موضوعات الفضاء الجوي، والاقتصاد الأزرق، والمحافظة على المياه والحياة البحرية، وريادة الأعمال، والتاريخ والثقافة، والطاقة المتجددة، والعلوم، والسياحة، والضيافة.