إكسبو يستضيف الاجتماع الوزاري الأول لـ «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأست معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي توماس جي فيلساك، وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية أمس أعمال الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" - والتي تم إطلاقها في الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في غلاسكو .

وانعقد اجتماع المبادرة العالمية، بقيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش المنعقد في إكسبو 2020 دبي، واستند إلى الزخم الناتج عن الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وناقش المجتمعون أحدث التطورات خلال الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي ستنعقد في مصر في وقت لاحق من هذا العام، وتليها الدورة الـ 28 للمؤتمر، التي ستنعقد في دولة الإمارات عام 2023.

حضر الاجتماع وزراء، وشخصيات بارزة في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم، من بينهم معالي الدكتور محمد عبدالرزاق، وزير الزراعة بجمهورية بنغلاديش؛ ومعالي جو تشرشل، وزيرة الابتكار الزراعي والتكيف المناخي في المملكة المتحدة؛ ومعالي بيتر مونيا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والجمعيات التعاونية في كينيا؛ وسعادة عائشة آيشين إيشيكغيجي، نائب وزير الزراعة والغابات في تركيا؛ وسعادة فرناندو سيلفيرا كامارغو، نائب وزير الابتكار والتنمية المستدامة والري في البرازيل؛ ومعالي ماريا إميليا أوندوراغا، وزيرة الزراعة بجمهورية تشيلي؛ وإينوك شيكافا، المدير المؤقت للتنمية الزراعية في "مؤسسة بيل وميليندا غيتس".