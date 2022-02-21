جاستن فاسكيز.. موسيقى السول المفعمة بالإحساس

المصدر: البيان

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أطلق المغني الأمريكي من أصل فلبيني، جاستن فاسكيز، العنان لصوته الجميل خلال حفل مميز أقيم مساء الأحد على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، وشهد حضوراً كبيراً لعشاق الفنان المحبوب ومعجبيه من زوار الحدث الدولي، من ضمنهم عدد كبير من أبناء الجالية الفلبينية المقيمين في الدولة.



وقدم جاستن، بأسلوبه الغنائي المتفرد وبمصاحبة النغمات الموسيقية الجميلة، مجموعة منوعة من الأغنيات التي لاقت استحسان الجمهور، حيث قدم لهم مزيجاً فنياً متجانساً من موسيقى الـ"آر آند بي" والـسول، المفعمة بالإحساس، وبشكل أخرج الحفل بصورة رائعة دفعت الحاضرين إلى التصفيق وتحية جاستن وفرقته الموسيقية المبدعة بحرارة.



وكشف الاستقبال الحار الذي لقيه جاستن من جمهوره المتحمس للاستماع لأغنياته المميزة والراقية التي رددها معه بحماس طوال الحفل، عن المكانة الكبيرة التي يحتلها هذا الفنان الذي سطع نجمه في الموسم السادس من منافسة ذا إكس فاكتور أستراليا في العام 2014، في قلوب معجبيه.