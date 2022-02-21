السور الأخضر العظيم.. فعاليات رائعة في إكسبو حتى 23 فبراير.. أهلا بالزوار

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سيحظى زوار إكسبو 2020 دبين بمجموعة من الفعاليات الدولية والأنشطة الرياضية والبرامج الثقافية والترفيهية الجميلة، خلال افترة من 21 ولغاية 24 فبراير، أبرزها:



اليوم الوطني للأوروغواي

-الحفل الرسمي: 10:15،، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية يرأسها فخامة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، الدكتور لويس لاكالي بو، 11:00، جناح الأوروغواي



"ذا سويت غارديل" من أوروغواي

- موعدكم مع عرض رائع من "سويت غارديل" احتفالا بمرور 100 عام على رقصة "لا كومباريستا". بعد تقديم العرض الأول لهذا الاستعراض في عام 2017، تلى ذلك تقديم عدة عروض منه في مقر اليونسكو، و"تياترو فلورنسيو سانشيز"، ومعرض الكتاب، وفي احتفالية يوم التراث، ندعوكم للاستمتاع معنا بأشهر رقصة تانغو في العالم.

-18:00 – 19:00، مسرح دبي ميلينيوم



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش - اليوم الخامس



منتدى الغذاء والزراعة وسبل العيش

-يسلط هذا المنتدى الضوء على فرص الأعمال والتقنيات المتطورة والتقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركون الدوليون وشركاء إكسبو 2020 ذوي الصلة بقطاع الأغذية والزراعة والعافية

-تشمل قائمة المتحدثون:

-معالي توماس جيمس فيلساك، وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية

-معالي داميان أوكونور، وزير الزراعة ووزير التجارة ونمو الصادرات في حكومة نيوزيلاندا

-سعادة الدكتور أوسو أفريي أكوتو، خبير الاقتصاد الزراعي، بوزارة الأغذية والزراعة (غانا)

-معالي مريم حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة

-سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة

-لحضور الجلسات أو لإجرا المقابلات مع المتحدثين، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: press.office@expo2020.ae

- 08:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A و 1B، و1C شمال



مؤتمر دولي بعنوان: "آفاق تنمية الأمن الغذائي لجمهورية كازاخستان وآسيا الوسطى"

-بالنظر إلى أن سكان العالم آخذين في التزايد، ثمة حاجة إلى حلول مبتكرة بشأن الإنتاج الزراعي لتحسين كفاءة سلسلة التوريد، والحد من الهدر الغذائي، وضمان حصول الجميع على الغذاء. وفي هذا الصدد، ستنعقد ثلاث جلسات كمنصة لتبادل المعرفة بشأن الأمن الغذائي على الصعيد العالمي، ومناقشة حلول المشكلات الملحة، لا سيما التدابير المحتملة للتنمية الزراعية المستدامة، وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه العلوم الزراعية في الأمن الغذائي.

-للمشاركة في الفعالية عبر زوم، يرجى الضغط هنا (رمز الدخول 5555).

-لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:kazpavilion.expo@gmail.com

- 10:30، جناح كازاخستان (قاعة الأعمال)



جلسة تصوير:

-اجتماع وزاري رفيع المستوى لمبادرة "مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ"، في إكسبو 2020 دبي

-عقب تدشين مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ" بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لهذا العام، ستستضيف معالي مريم حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برفقة معالي توماس جيمس فيلساك، وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية، الاجتماع الوزاري الأول لمهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ

-وسيسبق هذا الاجتماع المغلق، جلسة تصوير سيتاح حضورها لأعضاء الجهات الإعلامية. ولتأكيد حضوركم، يرجى منكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: AIM4C@sterlingglobal.global

- 11:30، مركز بيزنس كونكت، نادي 2020 من إعمار، الطابق 6



مؤتمر: أرض الخبرة والابتكار | الزراعة المبتكرة في عصر تغير المناخ

-يشارك في هذه الفعالية، التي تستمر ثلاثة أيام، صناع القرار والباحثين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، لعرض خبرات إسرائيل وابتكارها في مجال الزراعة

- 09:30 – 14:00، جناح إسرائيل



المجلس العالمي لأجيال المستقبل | قُل لي ماذا تأكل، أقُل لك من أنت: دور الطعام في حياتنا

-مناقشة بين الشباب وقادة الفكر عن كيفية تناول الأجيال القادمة للطعام، وما الذي سيؤثر في قراراتهم (على سبيل المثال الصحة والأخلاقيات)، وما إذا كانوا سيسعون إلى الاكتفاء الذاتي عن طريق زراعة غذاءهم الخاص

- 10:00 – 13:00، مدرج تيرّا



حفل افتتاح أسبوع الزراعة المستدامة

-تتمحور مشاركة وزارة الزراعة والصناعات الغذائية الماليزية في قسم "الزراعة المستدامة"، ضمن أنشطة جناح ماليزيا، على مفهوم "غذائنا ومستقبلنا"

- 10:30-12:20، جناح ماليزيا



المجلس العالمي للمرأة: من مزارعة إلى سيدة رئيسة

-كيف يمكننا دمج معرفة المرأة ووجهات نظرها ضمن عمليات صُنع القرار بشأن الغذاء والزراعة وسبل العيش؟ دعوة للانضمام إلينا في هذه الفعالية، لاستكشاف الإجابات المحتملة على هذا السؤال، فيما نسلط الضوء على المكانة المهمة التي تتمتع بها المرأة في القطاع الزراعي

-15:00 – 16:30، جناح المرأة



سلسلة تأثير إكسبو لايف:

-"تزويد الفلاحين والمزارعين بالبيانات الصحيحة"

-تستضيف هذه الفعالية مناقشة حول القدرات ومدى دقة البيانات في القطاع الزراعي، وتستكشف طرقا مختلفة لاستخدام علم البيانات لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج الزراعي

-16:00 – 17:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



سلسلة تأثير إكسبو لايف:

-"تبسيط سلاسل التوريد الزراعي (وكيف يمكن للتقنية المساعدة)"

- تستكشف هذه الفعالية كيفية الاستفادة من المنصات الرقمية في زيادة الطلب وتعزيز ثقة صغار المزارعين، عبر تبسيط سلاسل التوريد الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة

-17:30 –18:30، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



فعاليات أخرى



أوركسترا الجاز الوطنية: فرقة "أول ذات جاز" | إيطاليا

-دعوة للاستمتاع والانبهار بموسيقى الجاز، حيث تصحبنا هذه الأوركسترا عبر تاريخ الموسيقى الإيطالية، بدءا من فترة ما بعد الحرب حتى يومنا هذا، وتعزف فيها ألوانا من الموسيقى التصويرية الشهيرة لأفضل الملحنين السينمائيين – بأسلوب موسيقى الجاز المثالي

- 20:30 – 22:00، مسرح دبي ميلينيوم



22 فبراير



اليوم الوطني لسانت لوسيا

-10:15، ساحة الوصل

- 11:25، إحاطة إعلامية، جناح سانت لوسيا



اليوم الوطني لشمال مقدونيا

- 16:15، ساحة الوصل

- 19:05، مؤتمر إعلامي، مركز إكسبو الإعلامي



عرض أزياء اليوم الوطني لسانت لوسيا

-سانت لوسيا دولة جزرية شاعرية في شرق الكاريبي؛ يضم ساحلها العديد من الشواطئ البركانية، ومواقع الغوص في الشعاب المرجانية، والمنتجعات الفاخرة، وقرى صيد السمك. يقدم عرض الأزياء هذا تصميمات مصممي الأزياء المحليين في الجزيرة، بمشاركة الموسيقيين المحليين

- 17:30-18:00، جناح سانت لوسيا



أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش – اليوم السادس



منظومة لرواد الأعمال الشباب في اليونان – مشروع "النهوض باليونان"

- مرحبا بكم في عرض تقديمي لمشروع "النهوض باليونان"، أحد المعايير في ريادة الأعمال الشابة في أوروبا. وسيسلط نائب وزير التنمية السيد كريستوس ديماس الضوء على الأهداف والتفكير المبتكر والمزايا

- 10:00-12:00، مدرج تيرّا



حلقة دراسية عن الزراعة في ناميبيا: "سعي ناميبيا لامتلاك اقتصاد أخضر"

-تبرز هذه الفعالية سعي ناميبيا لامتلاك اقتصاد أخضر وإمكانات استثمارية في صناعة الاقتصاد الزراعية. ويشارك في حلقة النقاش مسؤولون من وزارة الزراعة، ومجلس الزراعة الناميبي، ومجلس ترويج الاستثمار الناميبي.

- 14:00، جناح إستونيا



دعوة للتعرّف إلى مُبتكِر من برنامج إكسبو لايف – سكند هارفست

-دعوة للتعرف على فرانسيس واموسي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيلينا واموسي في كينيا؛ وتشارلز ماكغيلتون، مؤسس في شركة سكند هارفست من اليابان؛ وتينيا بينا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ري-نوبل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاكتشاف مساهماتهم في قطاعي الزراعة المستدامة وتوزيع الغذاء

- 13:30 – 15:00، مبدعون في الخير من إكسبو لايف

تسليط الأضواء على أفريقيا | تسليط الضوء على منطقة الساحل: حلول التكيف مع المناخ لضمان أمن غذائي أكبر

- تسليط الضوء على الأنماط المتكاملة للجهود على نطاق واسع لتسريع وتيرة الرخاء والازدهار في منطقة الساحل من حيث الأمن الغذائي، وتطوير الطاقة، والتغذية، والحد من الجفاف والتصحُّر، ودور المرأة والشباب في استعادة سبل العيش الريفية

-14:00 – 17:00، ملتقى الشمال والجنوب

المجلس العالمي | فعالية "فود فور ثوت": كيف نأكل في المستقبل؟

-دعوة قادة الفكر، وأصحاب الرؤى وصُنّاع التغيير للتفكر في الطرق التي ستحدد بها الابتكارات في كيفية الزراعة واستهلاك الغذاء، ملامح النظام الغذائي والتغذية في العقود القادمة

- 16:00 – 18:00، جناح إيطاليا

الاستثمار في إنتاج الغذاء

– تسليط الضوء على الزراعة والحياة الصحية في تنزانيا

- تسلط هذه الفعالية الضوء على فرص الزراعة التجارية في تنزانيا، عبر اجتماعات المؤسسات التجارية التي تركز على التواصل مع أصحاب المصلحة ضمن سلسلة القيمة التجارية والزراعية، إلى جانب موردي المحاصيل الزراعية

- 17:00 – 19:00، جناح تنزانيا

الزراعة القادرة على التكيف مع المناخ في أفريقيا:

-حلول تكنولوجية ومالية مستدامة طرحتها مبادرة تكيف الزراعة الأفريقية

- تُعد أفريقيا القارة الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي. ونتيجة لذلك، تتناول مبادة تكيف الزراعة الأفريقية مع التغير المناخي، تحديّات الأمن الغذائي للقارة، عبر تمويل المشروعات، وبناء القدرات والدعوة إليها

-19:00 – 21:00، مدرّج تيرا

أسبوع التنس (19 – 24 فبراير)

-تنس 360 | دوري السيدات

- 09:30 – 17:30، ساحة إكسبو الرياضية

فعاليات أخرى

سلسلة الاستثناءات | مناقشات المبادرات الفنية والثقافية

-يقتضي بناء مجموعة فنية قوية توفر عاملي الوقت والمعرفة. ندعوكم للاستماع إلى واحد من أكبر جامعي الأعمال الفنية في دولة الإمارات، وهو صاحب مؤسسة بارجيل للفنون، فيما يحدثنا عن تجاربه

-15:30 – 17:30، جناح المرأة

عرض فيلم: السور الأخضر العظيم "ذا غريت غرين وول"

-يصحبنا المخرج المرشح لجائزة الأوسكار، فيرناندو ميرليس، والمطربة/الناشطة المالية إينا مودجا في رحلة ملحمية على طول السور الأخضر العظيم في أفريقيا – وهو مشروع طموح يهدف إلى استعادة 8,000 كيلومترا من الأرض وتوفير مستقبل أفضل لملايين الأشخاص

- 17:15 – 18:45، ملتقى الشمال



حفل تخريج الجامعة الأمريكية في الإمارات

- تحتفل الجامعة الأمريكية في الإمارات، تحت شعارها "المستحيل لا شيء"، بإنجازات طلابها وتحثهم على مواصلة السعي لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية على حد سواء

- 17:30 – 19:15، منصة اليوبيل



نادي إكسبو للكوميديا مع ذاكر خان، وأميت تاندون، وبيسوا كاليان راث

-يشارك مع ذاكر خان، الفائز بجائزة قناة "كوميدي سنترال" لأفضل كوميدي "ستاند أب"، كل من الكوميديين العالميين أميت تادون، وبيسوا كاليان راث، وبراشاستي سينغ، وأتول خاطري، في فعالية يستضيفها نيتين ميراني

- 19:00-22:00، ساحة مركز دبي للمعارض



أمسية شمال أفريقيا | سلسلة موسيقى الشارع

- دعوة للاستمتاع بأمسية تشهد اجتماع أربعة نجوم مشهورين من شمال أفريقيا لتقديم عرض ساهر مدته ليلة واحدة فقط: لا تفوتوا فرصة لقاء مغني البوب المغربي الدوزي، ومغني الراي الفرنسي الجزائري فضيل، والمغني وكاتب الأغاني التونسي مرتضى فتيتي، ومغني الراب التونسي نوردو

- 20:00 – 22:00، حديقة الاحتفالات



أغنية هيلين | سانت لوسيا

- دعوة للاستمتاع بتجربة موسيقية صاخبة وغامرة؛ حفل غنائي وراقص يستعرض إيقاعات فنانين أمثال سوكا ودينيري سيغمنت من سانت لوسيا، وهو عرض موسيقي متفرد

- 21:30 – 23:00، مسرح دبي ميلينيوم



منسق الأغاني "دي جاي" أصيل | دولة الإمارات

-يُعد منسق الأغاني "دي جاي" أصيل واحدا من أفضل الموسيقيين العرب، حيث بدأ مسيرته الموسيقية منذ مقتبل حياته في سن المراهقة، مستكشفا ضروبا مختلفة من الموسيقى في جميع أنحاء العالم، وها هو اليوم واحدا من أفضل منسقي الأغاني "دي جاي" العصريين في دولة الإمارات، وصنع لنفسه اسما يُخلده التاريخ

- 22:00 – 23:30، منصة اليوبيل



عفروتو | دولة الإمارات

-تعود أصول عفروتو، مغني الراب المصري إلى مدينة الإسكندرية، واشتهر بموسيقى الراب المفعمة بالحيوية مثل "سُجارة" و "تيجي جون"

-22:45 – 23:30، منصة اليوبيل



23 فبراير



اليوم الوطني للنرويج

- 10:15، ساحة الوصل



منتدى أعمال المحيط النرويجي

-ندعوكم إلى المشاركة في هذا المؤتمر الحيوي لتبادل الأفكار حول فرص الأعمال في قطاع صناعات المحيطات، حيث يتجه العالم وهذا القطاع نحو التحول إلى طرق أكثر صداقة للبيئة وأكثر استدامة لإدارة الأعمال

- 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



قمة مستقبل الغذاء وإكسبو

-ندعوكم إلى المشاركة في هذه الفعالية المهمة عن التقنيات الزراعية والأمن الغذائي، حيث تجمع بين أحدث التقنيات العالمية في مجالي الأغذية والزراعة وأصحاب الرؤى للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم

-23-24 فبراير، 09:00-19:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1 جنوب، القاعة 1A جنوب، القاعة 1C جنوب

دعوة للتعرف إلى مُبتكِر من برنامج إكسبو لايف – بيوسنس، كول كروب، آغيونيتي

-ندعوكم للتعرف على أندري كاربيوك، الرئيس التنفيذي لشركة بيوسنس من أوكرانيا؛ ونيراج مارات، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كول كروب في الهند – وهي شركة ناشئة تعمل في مجال تقنية الطاقة الزراعية النظيفة؛ ودافيد دافيز، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة آغيونيتي من أستراليا – وهي شركة ناشئة ابتكرت حلا قائما على الهاتف الذكي وسلسلة الكُتل لأفقر المزارعين في العالم

-13:30 – 15:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف





سلسلة تأثير إكسبو لايف: "ابتكارات تضع حدا لهدر الطعام"

-تستضيف هذه الفعالية حلقة نقاش تُلقي الضوء على الحلولفي جميع أرجاء العالم للحد من هدر الطعام في العمليات الزراعية، وصولا إلى استهلاك المنتج النهائي

- 16:00 – 17:00، جناح مبدعون في الخير





تسخير الدراية والتقنيات الجديدة في خدمة الزراعة المستدامة

- تُسلّط هذه الفعالية الضوء على المبادرات، والمشروعات، والعمليات المبتكرة للمغرب في مجال الزراعة المستدامة، فيما تستعرض مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط "أو سي بي غروب"، شركة كبيرة معنية بهذا القطاع، أفضل ممارساتها

-18:00 – 20:00، مدرّج تيرّا





أسبوع التنس (19 – 24 فبراير)- أسبوع التنس العالمي

-دعوة لمشاهدة أشهر رموز التنس، والاستمتاع بمشاهدة مباريات ودية شيّقة، والتدريب، واللقاء، وتحية اللاعبين البارزين

- 10:00 – 22:00، ساحة إكسبو الرياضية





فعاليات أخرى



سلسلة الاستثناءات | برنامج كارتييه الداخلي – برنامج كيف تنهض المرأة بالقيادة

-دعوة للانضمام إلى ورشة عمل أساسية للمرأة الحازمة في مجال الأعمال التجارية،حيث تمنح هذه الفعالية المرأة الأدوات اللازمة للازدهار والوصول إلى القمة. وتتضمن هذه الورشة تمارين، وأدوات ومناقشات جماعية لمساعدة النساء على تحقيق أهداف أعمالهن

-10:30 – 13:00، جناح المرأة



سلسلة الاستثناءات: كيف يُفضِي التنوع بين الجنسين إلى الابتكار، ويُزيد الإيرادات، والاستدامة

-تجمع هذه الحلقة السياسيين، والرؤساء التنفيذيين النرويجيين، والشركاء الاجتماعيين من منظمات الأعمال والنقابات العمالية. دعوة للانضمام والاستماع إلى الكيفية التي أدت بها السياسات والحوار الاجتماعي إلى زيادة التنوع والابتكار بين الجنسين وأضافت قيمة إلى اقتصادنا

- 15:00 – 16:30، جناح المرأة





حفلة هادي

-تعاون المطرب وكاتب الأغاني اللبناني، المقيم في دبي، مع مايك شينودا من لينكين بارك في الأغنية الرئيسية "كلاريتي" من ألبومه الجديد. وندعوك للاستمتاع مع المطرب هادي الذي وقّع مع شركة "يونيفرسال ميوزيك"، والمطرب البريطاني جيمس آرثر، وفرقة الروك البريطانية باستيل، والمطرب البريطاني توم أوديل. فرصة لا تفوت

- 17:00 – 18:00، منصة اليوبيل





ماريا باجيس فلامنكو | إسبانيا

-في هذا العمل المنفرد الباهر، تروي لنا مصممة الرقصات والراقصة ماريا باجيس، بمشاركة ستة موسيقيين، حياة واهتمامات امرأة يتسم وجودها بالرقص وتصميم الرقصات كمهنة بأداء آسِر

-19:00 – 21:00، منصة اليوبيل





سمفونية موسيقية لأنايرود

- أنايرود رافيتشاندر، ملحن ومغني هندي يعمل بصفة أساسية في السينما التاميلية، وحاز جائزتي فيلم فير، وتسع جوائز جنوب الهند الدولية للأفلام "سيما"، وست جوائز إديسون وخمس جوائز فيجاي

-20:00 – 23:00، ساحة مركز دبي للمعارض



نوي دو مالي | مالي

-أُمسية لا تفوّت: دعوة للاستمتاع بحفلة موسيقية مع مجموعة من أشهر المطربين والمؤديين والموسيقيين المعاصرين في مالي، بعزف على آلات موسيقية تقليدية، منهم ثمانية فنانين وأربعة حائزين جائزة غرامي، منهم الأسطورة المالية أومو سانغاري

-22:00 – 23:00، مسرح دبي ميلينيوم