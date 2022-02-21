«روك إل كلاسيكو» يحلق بوجدان الحاضرين في عنان السماء

المصدر: البيان

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في أداء استثنائي فريد من نوعه، حلق عازف الكمان الصربي ستيفان ميلينكوفيتش بالإشتراك مع نجم موسيقى الروك اليوغسلافي نيلي كاراجليتش، بوجدان الحاضرين في عنان السماء، من خلال عرض موسيقي خاص تم تصميمه لإكسبو 2020 دبي تحت عنوان "روك إل كلاسيكو"، قدمه النجمان على منصة ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020.



ميلينكوفيتش هو عازف منفرد وموسيقي ذو شهرة عالمية، ابتكر الكثير من الألحان المميزة، حيث ظهرت موهبته وهو بعد في الثالثة من عمره، حين بدأ العزف على الكمان، فيما شجعه والداه على حضور الحفلات الكبرى والاشتراك في المسابقات الدولية، التي حصد من خلالهاالكثير من الجوائز وهو دون العشرين من عمره، مثل فوزه بمسابقة لويس سبور للكمان 1994.



رحب ميلينكوفيتش في بداية العرض بالحاضرين وشكرهم على قدومهم، كما شكر إكسبو 2020 دبي على تنظيم هذا الحفل الرائع وإدارة الحدث الدولي بجدارة وتفرُد، وذكر أن العرض الذي سيقدمه هو مزيج من أغاني الروك آند رول المعروفة مع بعض المقطوعات الكلاسيكية الشهيرة.



وقام ميلينكوفيتش بالعزف بمصاحبة الفرقة، فيما قام نجم موسيقى الروك نيل كاراجليتش المتميز بالغناء، وأدت هذه التوليفة الموسيقية الغنائية إلى شحن الحاضرين بطاقة لا نهائية من البهجة والسعادة، خاصة أن المغني كاراجليتش كان يخاطب زوار الحدث الدولي، ويطلب منهم متابعته بالغناء أو الحركة معه، أو دعوة البعض للرقص معه على المنصة.



في النهاية قام النجمان العالميان، بعرض مواهبهما وخبرتهما عبر عرضهما المشترك "روك إل كلاسيكو"، والذي تم تصميمه خصيصًا لإكسبو 2020 دبي ليناسب طبيعة الزوار المتعددي الجنسيات والأذواق، حيث يزيل هذا العرض الجدران والحواجز التي تفصل بين الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الروك، وهو ما ساهم في تحويله إلى مشهد مرئي ومسرحي خلاب، حفر له مكاناً بكل سهولة في قلب وذكريات الحضور.

